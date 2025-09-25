https://ria.ru/20250925/danija-2044171312.html

ВС Дании были затронуты при инциденте с БПЛА в аэропорту Ольборга

ВС Дании были затронуты при инциденте с БПЛА в аэропорту Ольборга

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Дании оказались затронуты в ходе инцидента с появлением беспилотников в аэропорту Ольборга, поскольку он также используется как военная база, передает агентство Рейтер со ссылкой на датскую полицию. Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты. "Вооружённые силы Дании также оказались затронуты, поскольку Ольборг используется в качестве военной базы", - пишет агентство.

