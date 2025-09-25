Рейтинг@Mail.ru
ВС Дании были затронуты при инциденте с БПЛА в аэропорту Ольборга - РИА Новости, 25.09.2025
02:19 25.09.2025
ВС Дании были затронуты при инциденте с БПЛА в аэропорту Ольборга
ВС Дании были затронуты при инциденте с БПЛА в аэропорту Ольборга
Вооруженные силы Дании оказались затронуты в ходе инцидента с появлением беспилотников в аэропорту Ольборга, поскольку он также используется как военная база,... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Дании оказались затронуты в ходе инцидента с появлением беспилотников в аэропорту Ольборга, поскольку он также используется как военная база, передает агентство Рейтер со ссылкой на датскую полицию. Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты. "Вооружённые силы Дании также оказались затронуты, поскольку Ольборг используется в качестве военной базы", - пишет агентство.
ВС Дании были затронуты при инциденте с БПЛА в аэропорту Ольборга

В Дании заявили, что аэропорт Ольборга используется как военная база

© AP Photo / Sergei GritsДатский полицейский
Датский полицейский - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Датский полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Дании оказались затронуты в ходе инцидента с появлением беспилотников в аэропорту Ольборга, поскольку он также используется как военная база, передает агентство Рейтер со ссылкой на датскую полицию.
Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты.
"Вооружённые силы Дании также оказались затронуты, поскольку Ольборг используется в качестве военной базы", - пишет агентство.
