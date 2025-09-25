https://ria.ru/20250925/danija-2044164434.html

В Дании закрыли аэропорт из-за беспилотников в небе

Аэропорт датского города Ольборг закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты, сообщил РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Аэропорт датского города Ольборг закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты, сообщил сервис Flightradar24. "Аэропорт Ольборга в настоящее время закрыт из-за беспилотников в воздушном пространстве. Три прибывающих рейса были перенаправлены в другие аэропорты", - говорится в сообщении сервиса в соцсети Х.

