Глава АСИ заявила о росте интереса к русским традициям в мире
Чупшева: в мире растет интерес к русским традициям и ценностям
Светлана Чупшева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Интерес к русским традициям и ценностям в мире растет, и ближайшие пять лет станут окном возможностей для выхода России с ее ценностями на глобальные рынки, а креативные индустрии могут стать в этом серьезным подспорьем, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
"Несмотря на санкции, несмотря на сложную политическую ситуацию, мы видим, как интерес к российскому, к русскому, к нашей культуре, к нашим традициям, он увеличивается. И я считаю, что ближайшие пять лет - это окно возможностей, которым мы должны пользоваться, выходя с нашими ценностями на глобальные рынки. И здесь, конечно, большой потенциал у представителей креативных индустрий, креативной отрасли", - сказала Чупшева на сессии Российской креативной недели.
Она отметила, что в российских брендах сегодня вплетен русский культурный код, традиции. По ее словам, сейчас представители креативных индустрий, чаще всего молодежь, занимаются не только производством какого-то продукта, но и исследовательской деятельностью. Глава АСИ привела в пример Мордовию, где "ребята выезжают в деревни, в села, встречаются со старшим поколением, поднимают архивы в музеях, чтобы понять традиции, фольклор, язык, орнаменты".
"И как это сегодня вплетается в одежде, в декоре, в дизайне. И мне кажется, это то, чем богата наша страна, наши регионы, наши республики. И это востребовано сегодня не только внутри, еще раз повторюсь, но и за рубежом. Потому что если мы будем копировать то, что уже есть в мире, это никому не интересно. Это не то, наверное, чем мы можем удивить, и не то, что будет вызывать интерес к нам", - отметила Чупшева.
Форум-фестиваль "Российская креативная неделя – 2025" проходит с 25 по 27 сентября в Национальном центре "Россия" в Москве. Это ключевое событие в сфере креативной экономики, объединяющее профессионалов для обсуждения перспектив развития индустрий, обмена опытом, презентации проектов и установления деловых контактов.
Путин обсудил с главой АСИ поддержку предпринимательства
11 сентября, 13:26