Чичваркин* не смог оспорить штраф

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 15 тысяч рублей, назначенный иноагенту Евгению Чичваркину* за сотрудничество "Форумом свободной России"** (организация признана нежелательной), сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление о привлечении к административной ответственности", - сказано в документе. Дорогомиловский суд Москвы в марте признал Чичваркина* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, признанной в России нежелательной) и оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Бизнесмен 17 сентября был заочно арестован по обвинению в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушении порядка деятельности иностранного агента. Минюст РФ включил Чичваркина в реестр иностранных агентов в июне 2022 года. Бизнесмен проживает в Лондоне.* Признан в России иноагентом** Организация, признанная в России нежелательной
