https://ria.ru/20250925/chek-2044163703.html

Юрист объяснила, зачем магазины предлагают покупателям не брать чек

Юрист объяснила, зачем магазины предлагают покупателям не брать чек - РИА Новости, 25.09.2025

Юрист объяснила, зачем магазины предлагают покупателям не брать чек

Магазины предлагают покупателям отказаться от выдачи чека из своих соображений, но соглашаться на это не следует, рассказала агентству “Прайм” младший юрист... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T03:15:00+03:00

2025-09-25T03:15:00+03:00

2025-09-25T03:15:00+03:00

общество

покупка

россия

магазин

анна циммерман

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936399617_0:273:3051:1989_1920x0_80_0_0_530bfbcd689f39198cfcb2e5a097d078.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Магазины предлагают покупателям отказаться от выдачи чека из своих соображений, но соглашаться на это не следует, рассказала агентству “Прайм” младший юрист Национальной юридической компании "Митра" Анна Циммерман.По ее словам, магазин экономит на отказе от печати бумажных чеков немалые средства, а позиционирует это, как заботу об экологии. Но главное — без чека покупателю гораздо сложнее вернуть товар, ведь сам факт покупки труднодоказуем. Такие способы, как выписка из банка, показания свидетелей и запрос видеозаписи не всегда работают.Отказываясь от чека, покупатель берет на себя все эти риски. Кроме того, без чека невозможно отчитаться в покупках для бизнеса (это актуально для юрлиц и ИП) и осуществить ремонт товара по гарантии, добавила юрист“Поэтому покупателям лучше всегда брать кассовый чек, это ваша главная страховка на случай проблем с товаром. Экономия нескольких секунд или грамма бумаги не стоит потенциальных хлопот и судебных разбирательств. Если вам предлагают не брать чек, вежливо откажитесь:"Спасибо, чек мне нужен", — советует Циммерман.

https://ria.ru/20250924/prodazha-2043871061.html

https://ria.ru/20250917/dengi-2042358617.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, покупка, россия, магазин, анна циммерман