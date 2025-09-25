Рейтинг@Mail.ru
Bosch планирует масштабные сокращения рабочих мест, пишут СМИ
14:13 25.09.2025 (обновлено: 14:28 25.09.2025)
Bosch планирует масштабные сокращения рабочих мест, пишут СМИ
Bosch планирует масштабные сокращения рабочих мест, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2025
Bosch планирует масштабные сокращения рабочих мест, пишут СМИ
Крупнейший в мире производитель автомобильных компонентов Bosch планирует сократить "пятизначное число" рабочих мест, чтобы снизить расходы, сообщила газета... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Крупнейший в мире производитель автомобильных компонентов Bosch планирует сократить "пятизначное число" рабочих мест, чтобы снизить расходы, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в отрасли. "Поставщик автокомпонентов Bosch столкнулся с масштабными сокращениями. По данным отраслевых источников, планируется дополнительное сокращение "пятизначного числа" рабочих мест", - сообщило издание. Ранее директор по персоналу Штефан Грош заявлял в интервью газете Stuttgarter Zeitung, что компании нужно сэкономить 2,5 миллиарда евро, и теперь стало известно, что это возможно только масштабном сокращении рабочих мест, отмечает газета. Таким образом, сокращение значительно превысит 9 тысяч рабочих мест внутри страны, объявленных в прошлом году. В прошлом году Bosch уже сократил 11,6 тысячи рабочих мест по всему миру в своем крупнейшем подразделении мобильности, из которых 4,5 тысячи - в Германии. Руководство компании рассматривает меры жёсткой экономии как единственный выход, так как без этого невозможно достичь целевой доходности в 7% в автомобильном подразделении, подчеркивает газета. В 2024 году доходность составила 3,8%. В этом году Bosch ожидает лишь незначительного роста оборота, на 2%, примерно до 57 миллиардов евро после небольшого спада в 2024 году. На конец прошлого года подразделение мобильности было крупнейшим подразделением Bosch, на долю которого приходилось почти две трети оборота концерна. Помимо автозапчастей, компания также производит бытовую технику, электроинструменты, промышленную и строительную технику.
в мире, германия
В мире, Германия
Bosch планирует масштабные сокращения рабочих мест, пишут СМИ

Handelsblatt: Bosch планирует сократить пятизначное число рабочих мест

© Getty Images / picture alliance/Marijan MuratСотрудники компании Bosch собирают системы привода
Сотрудники компании Bosch собирают системы привода - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Getty Images / picture alliance/Marijan Murat
Сотрудники компании Bosch собирают системы привода
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Крупнейший в мире производитель автомобильных компонентов Bosch планирует сократить "пятизначное число" рабочих мест, чтобы снизить расходы, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в отрасли.
"Поставщик автокомпонентов Bosch столкнулся с масштабными сокращениями. По данным отраслевых источников, планируется дополнительное сокращение "пятизначного числа" рабочих мест", - сообщило издание.
Ранее директор по персоналу Штефан Грош заявлял в интервью газете Stuttgarter Zeitung, что компании нужно сэкономить 2,5 миллиарда евро, и теперь стало известно, что это возможно только масштабном сокращении рабочих мест, отмечает газета.
Таким образом, сокращение значительно превысит 9 тысяч рабочих мест внутри страны, объявленных в прошлом году. В прошлом году Bosch уже сократил 11,6 тысячи рабочих мест по всему миру в своем крупнейшем подразделении мобильности, из которых 4,5 тысячи - в Германии.
Руководство компании рассматривает меры жёсткой экономии как единственный выход, так как без этого невозможно достичь целевой доходности в 7% в автомобильном подразделении, подчеркивает газета.
В 2024 году доходность составила 3,8%. В этом году Bosch ожидает лишь незначительного роста оборота, на 2%, примерно до 57 миллиардов евро после небольшого спада в 2024 году.
На конец прошлого года подразделение мобильности было крупнейшим подразделением Bosch, на долю которого приходилось почти две трети оборота концерна. Помимо автозапчастей, компания также производит бытовую технику, электроинструменты, промышленную и строительную технику.
Заголовок открываемого материала