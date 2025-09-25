https://ria.ru/20250925/bosch--2044285515.html

Bosch планирует масштабные сокращения рабочих мест, пишут СМИ

Bosch планирует масштабные сокращения рабочих мест, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2025

Bosch планирует масштабные сокращения рабочих мест, пишут СМИ

Крупнейший в мире производитель автомобильных компонентов Bosch планирует сократить "пятизначное число" рабочих мест, чтобы снизить расходы, сообщила газета... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T14:13:00+03:00

2025-09-25T14:13:00+03:00

2025-09-25T14:28:00+03:00

в мире

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044288834_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2fb633b7f6ef8e07b63bfcf06742ffbb.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Крупнейший в мире производитель автомобильных компонентов Bosch планирует сократить "пятизначное число" рабочих мест, чтобы снизить расходы, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в отрасли. "Поставщик автокомпонентов Bosch столкнулся с масштабными сокращениями. По данным отраслевых источников, планируется дополнительное сокращение "пятизначного числа" рабочих мест", - сообщило издание. Ранее директор по персоналу Штефан Грош заявлял в интервью газете Stuttgarter Zeitung, что компании нужно сэкономить 2,5 миллиарда евро, и теперь стало известно, что это возможно только масштабном сокращении рабочих мест, отмечает газета. Таким образом, сокращение значительно превысит 9 тысяч рабочих мест внутри страны, объявленных в прошлом году. В прошлом году Bosch уже сократил 11,6 тысячи рабочих мест по всему миру в своем крупнейшем подразделении мобильности, из которых 4,5 тысячи - в Германии. Руководство компании рассматривает меры жёсткой экономии как единственный выход, так как без этого невозможно достичь целевой доходности в 7% в автомобильном подразделении, подчеркивает газета. В 2024 году доходность составила 3,8%. В этом году Bosch ожидает лишь незначительного роста оборота, на 2%, примерно до 57 миллиардов евро после небольшого спада в 2024 году. На конец прошлого года подразделение мобильности было крупнейшим подразделением Bosch, на долю которого приходилось почти две трети оборота концерна. Помимо автозапчастей, компания также производит бытовую технику, электроинструменты, промышленную и строительную технику.

https://ria.ru/20250910/bezrabotitsa-2040768651.html

https://ria.ru/20250916/ford-2042212868.html

https://ria.ru/20250708/daimler-2028004500.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия