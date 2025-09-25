На роль нового Джеймса Бонда претендуют малоизвестные актеры, пишут СМИ
Deadline: исполнителя роли нового Бонда отберут из малоизвестных британцев
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкПосетитель у экспоната "Фигуры актеров-исполнителей роли агента 007 Джеймса Бонда"
Посетитель у экспоната "Фигуры актеров-исполнителей роли агента 007 Джеймса Бонда". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Создатели нового фильма о Джеймсе Бонде будут рассматривать на роль главного героя малоизвестных молодых актеров, обязательным условием для получения роли будет британские происхождение, сообщает издание Deadline со ссылкой на источники.
"Джеймс Бонд будет мужчиной, как и задумал его создатель Ян Флеминг, и, что немаловажно, это будет актер родом с Британских островов... Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что режиссёр и его коллеги ищут "свежее лицо" для роли агента 007", - пишет издание, подчеркивая, что поиски актера начнутся только в 2026 году.
Отмечается, что такой критерий уже исключает из кандидатов на роль Бонда таких актеров как Тимоти Шаламе, Глен Пауэлл, Остин Батлер, Джейкоб Элорди и других иностранцев.
Кроме того, источники добавили, что "идеальным вариантом для создателей было бы взять на роль неизвестного человека в возрасте около 20 или 30 лет". Если придерживаться этого критерия, то такие фавориты на роль Бонда как 47-летний Том Харди, 53-летний Идрис Эльба и 42-летний Генри Кавилл, по-видимому, не соответствуют тому, к чему склоняются режиссер будущей картины Дени Вильнев, продюсеры и руководители киностудии Amazon.
По данным издания, фильм выйдет в прокат в 2028 году, а его съемки запланированы на 2027 год.