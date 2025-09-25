https://ria.ru/20250925/bogomaz-2044446329.html

Девять человек пострадали при ударе ВСУ по Брянской области

Девять человек пострадали при ударе ВСУ по Брянской области - РИА Новости, 25.09.2025

Девять человек пострадали при ударе ВСУ по Брянской области

Девять мирных жителей пострадали в Брянской области из-за обстрела "Градом" поселка Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T23:06:00+03:00

2025-09-25T23:06:00+03:00

2025-09-25T23:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

трубчевский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Девять мирных жителей пострадали в Брянской области из-за обстрела "Градом" поселка Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее он сообщал о пострадавших в результате обстрела Белой Березки мирных жителях, их число не уточнялось, среди них был один ребенок."Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти... Варварский удар ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка. Били "Градом" по мирным жителям", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.

https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044279351.html

брянская область

трубчевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины