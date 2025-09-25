https://ria.ru/20250925/bogomaz-2044446329.html
Девять человек пострадали при ударе ВСУ по Брянской области
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Девять мирных жителей пострадали в Брянской области из-за обстрела "Градом" поселка Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее он сообщал о пострадавших в результате обстрела Белой Березки мирных жителях, их число не уточнялось, среди них был один ребенок."Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти... Варварский удар ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка. Били "Градом" по мирным жителям", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.
