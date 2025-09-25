Рейтинг@Mail.ru
Девять человек пострадали при ударе ВСУ по Брянской области
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 25.09.2025 (обновлено: 23:17 25.09.2025)
Девять человек пострадали при ударе ВСУ по Брянской области
Девять мирных жителей пострадали в Брянской области из-за обстрела "Градом" поселка Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Девять мирных жителей пострадали в Брянской области из-за обстрела "Градом" поселка Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее он сообщал о пострадавших в результате обстрела Белой Березки мирных жителях, их число не уточнялось, среди них был один ребенок."Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти... Варварский удар ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка. Били "Градом" по мирным жителям", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.
Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Девять мирных жителей пострадали в Брянской области из-за обстрела "Градом" поселка Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее он сообщал о пострадавших в результате обстрела Белой Березки мирных жителях, их число не уточнялось, среди них был один ребенок.
"Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти... Варварский удар ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка. Били "Градом" по мирным жителям", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
 
