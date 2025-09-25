Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли массированный удар по брянскому поселку Белая Березка
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 25.09.2025 (обновлено: 23:44 25.09.2025)
ВСУ нанесли массированный удар по брянскому поселку Белая Березка
ВСУ нанесли массированный удар по брянскому поселку Белая Березка - РИА Новости, 25.09.2025
ВСУ нанесли массированный удар по брянскому поселку Белая Березка
ВСУ атаковали ракетами поселок Белая Березка, есть пострадавшие, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
происшествия
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ВСУ атаковали ракетами поселок Белая Березка, есть пострадавшие, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."Бесчеловечные преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО "Град" по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района", — написал он в Telegram-канале.Пострадали несколько человек, в том числе один ребенок. Их доставили в районную больницу. Повреждения также получили жилые дома и административные здания, на месте ударов вспыхнули пожары.Информация о последствиях и разрушениях уточняется.Позднее губернатор сообщил, что при обстреле пострадали девять человек.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
брянская область
александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Происшествия
ВСУ нанесли массированный удар по брянскому поселку Белая Березка

Богомаз: ВСУ ударили из РСЗО "Град" по поселку Белая Березка, есть пострадавшие

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ВСУ атаковали ракетами поселок Белая Березка, есть пострадавшие, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Бесчеловечные преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО "Град" по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района", — написал он в Telegram-канале.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2
Вчера, 14:49
Пострадали несколько человек, в том числе один ребенок. Их доставили в районную больницу. Повреждения также получили жилые дома и административные здания, на месте ударов вспыхнули пожары.
Информация о последствиях и разрушениях уточняется.
Позднее губернатор сообщил, что при обстреле пострадали девять человек.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныБрянская областьПроисшествия
 
 
