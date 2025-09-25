https://ria.ru/20250925/bogomaz-2044436047.html

ВСУ нанесли массированный удар по брянскому поселку Белая Березка

ВСУ нанесли массированный удар по брянскому поселку Белая Березка - РИА Новости, 25.09.2025

ВСУ нанесли массированный удар по брянскому поселку Белая Березка

ВСУ атаковали ракетами поселок Белая Березка, есть пострадавшие, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T21:32:00+03:00

2025-09-25T21:32:00+03:00

2025-09-25T23:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр богомаз

вооруженные силы украины

брянская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ВСУ атаковали ракетами поселок Белая Березка, есть пострадавшие, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."Бесчеловечные преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО "Град" по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района", — написал он в Telegram-канале.Пострадали несколько человек, в том числе один ребенок. Их доставили в районную больницу. Повреждения также получили жилые дома и административные здания, на месте ударов вспыхнули пожары.Информация о последствиях и разрушениях уточняется.Позднее губернатор сообщил, что при обстреле пострадали девять человек.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250925/aes-2044298370.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область, происшествия