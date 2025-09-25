ВСУ нанесли массированный удар по брянскому поселку Белая Березка
Богомаз: ВСУ ударили из РСЗО "Град" по поселку Белая Березка, есть пострадавшие
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ВСУ атаковали ракетами поселок Белая Березка, есть пострадавшие, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Бесчеловечные преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО "Град" по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района", — написал он в Telegram-канале.
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2
Вчера, 14:49
Пострадали несколько человек, в том числе один ребенок. Их доставили в районную больницу. Повреждения также получили жилые дома и административные здания, на месте ударов вспыхнули пожары.
Информация о последствиях и разрушениях уточняется.
Позднее губернатор сообщил, что при обстреле пострадали девять человек.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18