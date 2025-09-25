https://ria.ru/20250925/biryukov-2044345092.html
Природных пожаров в 2025 году в Москве не зафиксировано, заявил Бирюков
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В столице в 2025 году не зафиксировано природных пожаров, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не было зафиксировано ни одного природного пожара. Кроме того, не допущено ни одного серьезного возгорания сухой травы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в марте и апреле была проведена опашка всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к зеленым массивам, ее протяженность составила более 1 тысячи километров. Кроме того, организовали проверки состояния минерализованных полос, подготовили места забора воды для авиационной техники, оборудовали подъездные пути к водоемам. "В весенне-летний период под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находились все зеленые территории, проводилось их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. С воздуха пожароопасную обстановку в столице и соседних областях контролировали вертолеты Московского авиационного центра и экипажи компании "Волга-Днепр", - напомнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание ежегодно уделяется организации профилактической и разъяснительной работе с населением - с посетителями природных и озелененных территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
