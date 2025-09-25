https://ria.ru/20250925/biryukov-2044345092.html

Природных пожаров в 2025 году в Москве не зафиксировано, заявил Бирюков

Природных пожаров в 2025 году в Москве не зафиксировано, заявил Бирюков - РИА Новости, 25.09.2025

Природных пожаров в 2025 году в Москве не зафиксировано, заявил Бирюков

В столице в 2025 году не зафиксировано природных пожаров, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T16:55:00+03:00

2025-09-25T16:55:00+03:00

2025-09-25T16:55:00+03:00

происшествия

москва

петр бирюков

волга-днепр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897154364_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_6be89fbb3285e1a344609a4a65031bea.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В столице в 2025 году не зафиксировано природных пожаров, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не было зафиксировано ни одного природного пожара. Кроме того, не допущено ни одного серьезного возгорания сухой травы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в марте и апреле была проведена опашка всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к зеленым массивам, ее протяженность составила более 1 тысячи километров. Кроме того, организовали проверки состояния минерализованных полос, подготовили места забора воды для авиационной техники, оборудовали подъездные пути к водоемам. "В весенне-летний период под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находились все зеленые территории, проводилось их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. С воздуха пожароопасную обстановку в столице и соседних областях контролировали вертолеты Московского авиационного центра и экипажи компании "Волга-Днепр", - напомнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание ежегодно уделяется организации профилактической и разъяснительной работе с населением - с посетителями природных и озелененных территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.

https://ria.ru/20250925/pozhar-2044314545.html

https://ria.ru/20250918/biryukov-2042725635.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, петр бирюков, волга-днепр