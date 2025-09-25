https://ria.ru/20250925/birobidzhan-2044198953.html
Мэр Биробиджана сообщил, что складывает полномочия
Мэр Биробиджана сообщил, что складывает полномочия - РИА Новости, 25.09.2025
Мэр Биробиджана сообщил, что складывает полномочия
Мэр столицы Еврейской автономной области Биробиджана Николай Семенов сообщил в своём Telegram-канале, что складывает полномочия. РИА Новости, 25.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Мэр столицы Еврейской автономной области Биробиджана Николай Семенов сообщил в своём Telegram-канале, что складывает полномочия."Сегодня мой последний рабочий день на посту мэра Биробиджана. Принял решение сложить полномочия. Друзья, благодарю вас всех за доверие, которое вы оказывали мне все эти годы. Без вашей поддержки, понимания и терпения многое из того, что мы сделали вместе, было бы невозможно", - говорится в сообщении.
