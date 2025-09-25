Мэр Биробиджана сообщил, что складывает полномочия

https://ria.ru/20250925/birobidzhan-2044198953.html

Мэр столицы Еврейской автономной области Биробиджана Николай Семенов сообщил в своём Telegram-канале, что складывает полномочия.

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Мэр столицы Еврейской автономной области Биробиджана Николай Семенов сообщил в своём Telegram-канале, что складывает полномочия."Сегодня мой последний рабочий день на посту мэра Биробиджана. Принял решение сложить полномочия. Друзья, благодарю вас всех за доверие, которое вы оказывали мне все эти годы. Без вашей поддержки, понимания и терпения многое из того, что мы сделали вместе, было бы невозможно", - говорится в сообщении.

