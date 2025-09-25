Рейтинг@Mail.ru
09:17 25.09.2025
Мэр Биробиджана сообщил, что складывает полномочия
Мэр Биробиджана сообщил, что складывает полномочия
2025-09-25T09:17:00+03:00
2025-09-25T09:33:00+03:00
биробиджан
еврейская автономная область
политика
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Мэр столицы Еврейской автономной области Биробиджана Николай Семенов сообщил в своём Telegram-канале, что складывает полномочия."Сегодня мой последний рабочий день на посту мэра Биробиджана. Принял решение сложить полномочия. Друзья, благодарю вас всех за доверие, которое вы оказывали мне все эти годы. Без вашей поддержки, понимания и терпения многое из того, что мы сделали вместе, было бы невозможно", - говорится в сообщении.
биробиджан
еврейская автономная область
биробиджан, еврейская автономная область, политика
Биробиджан, Еврейская автономная область, Политика
© Фото : Максим Семёнов/Telegram
© Фото : Максим Семёнов/Telegram
Максим Семенов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Мэр столицы Еврейской автономной области Биробиджана Николай Семенов сообщил в своём Telegram-канале, что складывает полномочия.
"Сегодня мой последний рабочий день на посту мэра Биробиджана. Принял решение сложить полномочия. Друзья, благодарю вас всех за доверие, которое вы оказывали мне все эти годы. Без вашей поддержки, понимания и терпения многое из того, что мы сделали вместе, было бы невозможно", - говорится в сообщении.
Путин назначил Гуцана генпрокурором
24 сентября, 11:56
Путин назначил Гуцана генпрокурором
24 сентября, 11:56
 
Биробиджан Еврейская автономная область Политика
 
 
