Саркози признали виновным по делу о финансировании избирательной кампании

ПАРИЖ, 25 сен — РИА Новости. Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года, сообщил телеканал BFMTV."Суд признал Саркози виновным в преступном сговоре", — говорится в публикации.При этом по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции экс-президента оправдали.Кроме того, суд признал виновными еще несколько фигурантов, в том числе главу администрации Саркози Клода Геана, бизнесмена Александра Джури и политика Бриса Ортефе. Последний в разные периоды при Саркози возглавлял Министерство труда и МВД.Еще троих обвиняемых оправдали, среди них депутат Эрик Верт.Саркози обвиняли в незаконном финансировании избирательной кампании, пассивной коррупции, присвоении государственных средств и преступном сговоре. Обвинение просит для него семь лет тюремного заключения и штраф в 300 тысяч евро.Расследование началось в 2012 году, после того как издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.В 2016-м франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с пятью миллионами евро наличными. По его словам, два раза он передавал деньги Геану, а один раз — лично Саркози. В ноябре 2020-го Такиеддин от этих обвинений отказался.
