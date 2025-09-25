https://ria.ru/20250925/bezopasnost-2044176867.html
Все российские школы получили план действий при атаках БПЛА
Все российские школы получили план действий при атаках БПЛА - РИА Новости, 25.09.2025
Все российские школы получили план действий при атаках БПЛА
Всем российским школам направили документы и алгоритмы действий при атаках вражеских БПЛА, сообщил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Всем российским школам направили документы и алгоритмы действий при атаках вражеских БПЛА, сообщил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев."Мы готовимся к этому. У нас два раза в год проходят всероссийские учения. Один из вопросов, которые отрабатываются, поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях. В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов… (Школы. — Прим. ред.) имеют соответствующие документы и алгоритмы действий", — сказал он.В частности, в апреле 2024 года во всех образовательных учреждениях страны прошли всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге.Их организовали Минпросвещение совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и в соответствии с установками Национального антитеррористического комитета.
