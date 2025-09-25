Рейтинг@Mail.ru
Все российские школы получили план действий при атаках БПЛА - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 25.09.2025 (обновлено: 04:00 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/bezopasnost-2044176867.html
Все российские школы получили план действий при атаках БПЛА
Все российские школы получили план действий при атаках БПЛА - РИА Новости, 25.09.2025
Все российские школы получили план действий при атаках БПЛА
Всем российским школам направили документы и алгоритмы действий при атаках вражеских БПЛА, сообщил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T03:28:00+03:00
2025-09-25T04:00:00+03:00
россия
александр бугаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_32d1206611524e1ded32dba6c19c87e6.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Всем российским школам направили документы и алгоритмы действий при атаках вражеских БПЛА, сообщил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев."Мы готовимся к этому. У нас два раза в год проходят всероссийские учения. Один из вопросов, которые отрабатываются, поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях. В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов… (Школы. — Прим. ред.) имеют соответствующие документы и алгоритмы действий", — сказал он.В частности, в апреле 2024 года во всех образовательных учреждениях страны прошли всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге.Их организовали Минпросвещение совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и в соответствии с установками Национального антитеррористического комитета.
https://ria.ru/20250919/minprosveschenie-2042906853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_182969aa43c2b98069a4e89ae9d85d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бугаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Россия, Александр Бугаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Все российские школы получили план действий при атаках БПЛА

Минпросвещения: школам направили планы и алгоритмы действий при атаках БПЛА

© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Всем российским школам направили документы и алгоритмы действий при атаках вражеских БПЛА, сообщил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев.
«
"Мы готовимся к этому. У нас два раза в год проходят всероссийские учения. Один из вопросов, которые отрабатываются, поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях. В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов… (Школы. — Прим. ред.) имеют соответствующие документы и алгоритмы действий", — сказал он.
В частности, в апреле 2024 года во всех образовательных учреждениях страны прошли всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге.
Их организовали Минпросвещение совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и в соответствии с установками Национального антитеррористического комитета.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников
19 сентября, 10:03
 
РоссияАлександр БугаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала