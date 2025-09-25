https://ria.ru/20250925/bezopasnost-2044176867.html

Все российские школы получили план действий при атаках БПЛА

Все российские школы получили план действий при атаках БПЛА - РИА Новости, 25.09.2025

Все российские школы получили план действий при атаках БПЛА

Всем российским школам направили документы и алгоритмы действий при атаках вражеских БПЛА, сообщил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T03:28:00+03:00

2025-09-25T03:28:00+03:00

2025-09-25T04:00:00+03:00

россия

александр бугаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_32d1206611524e1ded32dba6c19c87e6.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Всем российским школам направили документы и алгоритмы действий при атаках вражеских БПЛА, сообщил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев."Мы готовимся к этому. У нас два раза в год проходят всероссийские учения. Один из вопросов, которые отрабатываются, поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях. В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов… (Школы. — Прим. ред.) имеют соответствующие документы и алгоритмы действий", — сказал он.В частности, в апреле 2024 года во всех образовательных учреждениях страны прошли всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге.Их организовали Минпросвещение совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и в соответствии с установками Национального антитеррористического комитета.

https://ria.ru/20250919/minprosveschenie-2042906853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, александр бугаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность