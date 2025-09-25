https://ria.ru/20250925/bespilotniki-2044179703.html
В аэропорту Ольборга больше нет беспилотников
Полиция Дании заявила, что в воздушном пространстве аэропорта Ольборга больше нет беспилотников, передает агентство Рейтер.
в мире
дания
flightradar24
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Дании заявила, что в воздушном пространстве аэропорта Ольборга больше нет беспилотников, передает агентство Рейтер. Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что появление беспилотников также затронуло вооруженные силы Дании, поскольку аэропорт Ольборга используется как военная база. "Неопознанные беспилотники, замеченные в Северной Ютландии, больше не находятся в воздушном пространстве аэропорта Ольборга", - пишет агентство.
дания
