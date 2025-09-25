https://ria.ru/20250925/benzin-2044409379.html
Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать бензин впрок
Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать бензин впрок - РИА Новости, 25.09.2025
Губернатор Севастополя призвал жителей не закупать бензин впрок
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не закупать топливо впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж, так как ситуация контролируемая. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T19:44:00+03:00
2025-09-25T19:44:00+03:00
2025-09-25T19:44:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не закупать топливо впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж, так как ситуация контролируемая. В четверг Развожаев заявил, что ситуацию с дефицитом бензина марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, поставки уже идут, при этом проблем с дизельным топливом нет. Дефицит бензина, по его словам, сложился по беспристрастным причинам, связанным с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем. "Призываю всех севастопольцев, дополнительный ажиотаж приводит к тому, что топливо заканчивается быстрее, чем по расчету оно поступает. Запасать впрок смысла нет никакого в настоящее время", - сказал губернатор города в эфире севастопольского телеканала СТВ. К примеру, по словам Развожаева, только в среду в городе был куплен трехдневный запас бензина АИ-95 на всех заправках. "Этого (закупать топливо - ред.) делать не нужно. Такого, что завтра 95-й бензин, дизельное топливо и какой-то другой вид пропадет совершенно из заправок, и его не будет определенное время, не будет. Ситуация в настоящий момент абсолютно контролируемая", - заключил губернатор Севастополя.
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не закупать топливо впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж, так как ситуация контролируемая.
В четверг Развожаев
заявил, что ситуацию с дефицитом бензина марки AИ-95 в Севастополе
стабилизируют в течение двух дней, поставки уже идут, при этом проблем с дизельным топливом нет. Дефицит бензина, по его словам, сложился по беспристрастным причинам, связанным с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем.
"Призываю всех севастопольцев, дополнительный ажиотаж приводит к тому, что топливо заканчивается быстрее, чем по расчету оно поступает. Запасать впрок смысла нет никакого в настоящее время", - сказал губернатор города в эфире севастопольского телеканала СТВ.
К примеру, по словам Развожаева, только в среду в городе был куплен трехдневный запас бензина АИ
-95 на всех заправках.
"Этого (закупать топливо - ред.) делать не нужно. Такого, что завтра 95-й бензин, дизельное топливо и какой-то другой вид пропадет совершенно из заправок, и его не будет определенное время, не будет. Ситуация в настоящий момент абсолютно контролируемая", - заключил губернатор Севастополя.