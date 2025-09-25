Рейтинг@Mail.ru
16:37 25.09.2025 (обновлено: 16:38 25.09.2025)
Артамонов рассказал о ситуации с бензином в Липецкой области
ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Перебои с бензином могут возникать на липецких АЗС из-за логистических сложностей при отгрузке топлива с нефтеперерабатывающих заводов, критической ситуации нет, проблемы в случае возникновения будут решаться, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "На отдельных АЗС могут возникать временные перебои. Это связано с логистическими сложностями при отгрузке топлива с некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Причины объективные, и они уже отрабатываются на федеральном уровне", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что критической ситуации нет, федеральные сети продолжают обеспечивать заправки топливом. "В случае возникновения проблем компании стараются их оперативно решать. Не мгновенно, но решают. С антимонопольной службой прорабатывается вопрос по небольшим сетям, чтобы исключить ценовые перекосы", — отметил губернатор. Артамонов сообщил, что экстренные службы и спецтехника также обеспечены топливом.
происшествия, игорь артамонов, бензин, липецкая область
Происшествия, Игорь Артамонов, Бензин, Липецкая область
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Перебои с бензином могут возникать на липецких АЗС из-за логистических сложностей при отгрузке топлива с нефтеперерабатывающих заводов, критической ситуации нет, проблемы в случае возникновения будут решаться, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"На отдельных АЗС могут возникать временные перебои. Это связано с логистическими сложностями при отгрузке топлива с некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Причины объективные, и они уже отрабатываются на федеральном уровне", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что критической ситуации нет, федеральные сети продолжают обеспечивать заправки топливом.
"В случае возникновения проблем компании стараются их оперативно решать. Не мгновенно, но решают. С антимонопольной службой прорабатывается вопрос по небольшим сетям, чтобы исключить ценовые перекосы", — отметил губернатор.
Артамонов сообщил, что экстренные службы и спецтехника также обеспечены топливом.
ПроисшествияИгорь АртамоновБензинЛипецкая область
 
 
