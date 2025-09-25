https://ria.ru/20250925/benzin-2044337383.html

Артамонов рассказал о ситуации с бензином в Липецкой области

Перебои с бензином могут возникать на липецких АЗС из-за логистических сложностей при отгрузке топлива с нефтеперерабатывающих заводов, критической ситуации... РИА Новости, 25.09.2025

ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Перебои с бензином могут возникать на липецких АЗС из-за логистических сложностей при отгрузке топлива с нефтеперерабатывающих заводов, критической ситуации нет, проблемы в случае возникновения будут решаться, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "На отдельных АЗС могут возникать временные перебои. Это связано с логистическими сложностями при отгрузке топлива с некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Причины объективные, и они уже отрабатываются на федеральном уровне", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что критической ситуации нет, федеральные сети продолжают обеспечивать заправки топливом. "В случае возникновения проблем компании стараются их оперативно решать. Не мгновенно, но решают. С антимонопольной службой прорабатывается вопрос по небольшим сетям, чтобы исключить ценовые перекосы", — отметил губернатор. Артамонов сообщил, что экстренные службы и спецтехника также обеспечены топливом.

