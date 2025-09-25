Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ заявили, что эмиссия наличных денег не влияет на инфляцию
11:25 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/belov-2044240250.html
В ЦБ заявили, что эмиссия наличных денег не влияет на инфляцию
В ЦБ заявили, что эмиссия наличных денег не влияет на инфляцию - РИА Новости, 25.09.2025
В ЦБ заявили, что эмиссия наличных денег не влияет на инфляцию
Эмиссия наличных денег зависит исключительно от потребностей платежного оборота и никак не влияет на инфляцию, рассказал в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T11:25:00+03:00
2025-09-25T11:25:00+03:00
экономика
сергей белов
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Эмиссия наличных денег зависит исключительно от потребностей платежного оборота и никак не влияет на инфляцию, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Эмиссия наличных денег зависит исключительно от потребностей платежного оборота. На инфляцию этот процесс никак не влияет", - сказал он. "Ведь сколько денег выдано клиенту, столько же и списано с его счета, и наоборот. То есть увеличения денежной массы не происходит, происходит ее, так сказать, круговорот", - пояснил Белов. Зампред ЦБ отметил, что никаких целевых ориентиров на величину наличной денежной массы ЦБ не устанавливает, а просто удовлетворяет текущий спрос на наличные.
экономика, сергей белов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Сергей Белов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ заявили, что эмиссия наличных денег не влияет на инфляцию

Зампред ЦБ Белов: эмиссия наличных денег не влияет на инфляцию

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Эмиссия наличных денег зависит исключительно от потребностей платежного оборота и никак не влияет на инфляцию, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Эмиссия наличных денег зависит исключительно от потребностей платежного оборота. На инфляцию этот процесс никак не влияет", - сказал он.
"Ведь сколько денег выдано клиенту, столько же и списано с его счета, и наоборот. То есть увеличения денежной массы не происходит, происходит ее, так сказать, круговорот", - пояснил Белов.
Зампред ЦБ отметил, что никаких целевых ориентиров на величину наличной денежной массы ЦБ не устанавливает, а просто удовлетворяет текущий спрос на наличные.
