В ЦБ заявили, что эмиссия наличных денег не влияет на инфляцию

В ЦБ заявили, что эмиссия наличных денег не влияет на инфляцию

2025-09-25T11:25:00+03:00

экономика

сергей белов

центральный банк рф (цб рф)

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Эмиссия наличных денег зависит исключительно от потребностей платежного оборота и никак не влияет на инфляцию, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Эмиссия наличных денег зависит исключительно от потребностей платежного оборота. На инфляцию этот процесс никак не влияет", - сказал он. "Ведь сколько денег выдано клиенту, столько же и списано с его счета, и наоборот. То есть увеличения денежной массы не происходит, происходит ее, так сказать, круговорот", - пояснил Белов. Зампред ЦБ отметил, что никаких целевых ориентиров на величину наличной денежной массы ЦБ не устанавливает, а просто удовлетворяет текущий спрос на наличные. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

