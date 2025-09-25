https://ria.ru/20250925/belov-2044240250.html
В ЦБ заявили, что эмиссия наличных денег не влияет на инфляцию
В ЦБ заявили, что эмиссия наличных денег не влияет на инфляцию - РИА Новости, 25.09.2025
В ЦБ заявили, что эмиссия наличных денег не влияет на инфляцию
Эмиссия наличных денег зависит исключительно от потребностей платежного оборота и никак не влияет на инфляцию, рассказал в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 25.09.2025
экономика
сергей белов
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Эмиссия наличных денег зависит исключительно от потребностей платежного оборота и никак не влияет на инфляцию, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Эмиссия наличных денег зависит исключительно от потребностей платежного оборота. На инфляцию этот процесс никак не влияет", - сказал он. "Ведь сколько денег выдано клиенту, столько же и списано с его счета, и наоборот. То есть увеличения денежной массы не происходит, происходит ее, так сказать, круговорот", - пояснил Белов. Зампред ЦБ отметил, что никаких целевых ориентиров на величину наличной денежной массы ЦБ не устанавливает, а просто удовлетворяет текущий спрос на наличные. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
В ЦБ заявили, что эмиссия наличных денег не влияет на инфляцию
Зампред ЦБ Белов: эмиссия наличных денег не влияет на инфляцию