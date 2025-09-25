https://ria.ru/20250925/belov-2044230219.html

Сергей Белов: российский рубль – среди лидеров по уровню защиты

Сергей Белов: российский рубль – среди лидеров по уровню защиты - РИА Новости, 25.09.2025

Сергей Белов: российский рубль – среди лидеров по уровню защиты

Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей, она будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, говорит заместитель председателя

Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей, она будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, говорит заместитель председателя ЦБ Сергей Белов. В интервью РИА Новости он рассказал, когда ожидать выпуск модернизированной 1000-рублевой купюры, от чего зависит срок службы банкнот, как отличить настоящие деньги от фальшивых, почему в России не будет пластиковых купюр, и сможет ли цифровой рубль вытеснить наличные. Беседовали Яна Чурочкина и Диляра Солнцева.– Вы сохраняете планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры до конца 2025 года?– Да, мы идем по плану. Концептуальный дизайн банкноты одобрен советом директоров. В нем отражены основные символы, а также объекты второго и третьего плана, которые скомпонованы уже с учетом технологии печати и защитных признаков. Сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом. Он уже будет содержать специальные сетки, гравюрные изображения, микротексты. Мы планируем представить обновленную 1000-рублевую купюру в конце года. Новые 1000-рублевые банкноты будут поступать в обращение постепенно, пока полностью не заменят банкноты образца 1997 года.– Когда первая партия новых 1000-рублевых купюр поступит в обращение? В каких городах она появится в первую очередь?– После того, как мы представим новую 1000-рублевую купюру, последует период настройки оборудования для приема-выдачи и обработки банкнот. Банкнота будет поступать во все подразделения Банка России. Каких-то приоритетных регионов точно нет. Когда люди смогут увидеть банкноту в обиходе, сказать пока сложно, будем смотреть на то, как быстро банки смогут донастроить оборудование. В среднем на это уходит год-полтора. Торопить банки мы не будем.– В прошлом году вы проводили онлайн голосование за символы для 1000-рублевой банкноты. Насколько, по вашему мнению, это оправдало себя?– Впервые мы провели онлайн-голосование в 2016 году, когда готовились к выпуску банкнот 200 и 2 000 рублей. Тогда мы решили максимально открыто подойти к выбору символов – через конкурс, с онлайн-голосованием в финале.В прошлом году мы вернулись к практике голосования. Наши граждане без сомнения должны участвовать в выборе символов, решающее слово – за ними. Конечно, при выборе символов невозможно добиться единодушия, да и не надо. В каждом регионе много исторических памятников, неповторимых мест, которыми гордятся местные жители, и к которым они возвращаются вновь и вновь. И голосование помогает нам определиться с финальным списком объектов, которые могут украсить банкноту. Символ на банкноте должен найти отклик у всех граждан России, независимо от того, в какой части страны они живут.– Вы, наверное, слышали жалобы, что при онлайн-голосовании за объекты на 1000-рублевой купюре в последний момент один из символов "поднакрутил" себе голоса. Правда ли это? Учтете это в новых голосованиях?– Любой мог следить за динамикой голосования в режиме реального времени на сайте Банка России. В первые дни был ажиотаж, потом замедление, в последние дни перед остановкой голосования интерес снова возрос. Люди голосовали до последней секунды.Для нас было важно, чтобы все желающие могли высказаться и проголосовать за тот или иной символ, но при этом голосование было бы защищено от накруток, ботов и тому подобного. Для этого была введена авторизация через Госуслуги, электронную почту или через аккаунт в "Одноклассниках" или "ВКонтакте".Действительно, были попытки накруток, наши технические специалисты это видели и мгновенно пресекали. Конкуренция среди символов была настоящей. Мы видели, как во время голосования менялись лидеры. И невозможно было предсказать, как в итоге распределятся места. Люди проголосовали за реально популярные и любимые достопримечательности поволжского региона.Когда будем в следующий раз проводить онлайн-голосование за символы для других банкнот, мы сохраним авторизацию. И будем также следить в режиме реального времени за голосованием и смотреть, чтобы не было каких-то вбросов и накруток.– Банк России начал разрабатывать дизайн 500-рублевой купюры, приступили уже к отбору символов?– Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. Напомню, она будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру – городу Пятигорску. Еще в 2022 году эксперты региональной рабочей группы сформировали предварительный список достопримечательностей, которые наиболее ярко раскрывают особенности и специфику Северного Кавказа. Затем мы взяли паузу, потому что надо было завершить работу над 1000-рублевой банкнотой. Сейчас мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты 500 рублей. В конце сентября планируем провести заседание консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн-голосование.– Сколько символов будет рассматриваться?– На суд экспертов консультативного совета будут представлены шесть объектов города Пятигорска – для лицевой стороны и около 20 – для оборотной – из разных регионов Кавказа. Это символы, которые отражают историю и современные достижения Северного Кавказа, а также его уникальную природу.– Цвет обновленной 500-рублевой купюры уже понятен?– Конечно. Мы придерживаемся той цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года, чтобы люди могли легко распознавать номиналы. Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница. Это позволит быстро находить нужную купюру в кошельке.– Российские банкноты изготавливаются из отечественных материалов?– Да, основные компоненты, из которых изготавливаются банкноты, отечественные. Исторически бумага для банкнот всегда производилась предприятиями Гознака. Часть красок до недавнего времени приобреталась у европейских производителей, но Гознак проделал огромную работу по импортозамещению. И сейчас можно сказать, что мы во многом приблизились к технологическому суверенитету в производстве банкнот.– Сколько степеней защиты у российских банкнот?– Современные банкноты содержат целый комплекс защитных признаков. Их можно сгруппировать по трем уровням. Первый уровень предназначен для проверки подлинности банкнот людьми. Это те признаки, которые можно увидеть на просвет или при наклоне банкноты, распознать наощупь. Защитные признаки второго уровня считываются устройствами, которые принимают, выдают и обрабатывают банкноты. Самые распространенные из них – это терминалы оплаты и банкоматы. Третий уровень проверяется оборудованием Банка России, когда банкноты поступают к нам, и необходимо их пересчитать, и отсортировать.Новые банкноты содержат более совершенный защитный комплекс по сравнению с банкнотами образца 1997 года, их будет гораздо труднее подделать. И чем выше номинал, тем больше защитных элементов. Если вы посмотрите на новую банкноту 5 000 рублей на просвет, то на белом поле увидите многотоновый водяной знак, это фрагменты городской застройки. Он скомбинирован с высоко светлым изображением здания Главпочтамта. К ним примыкает высоко светлое число 5 000 с темными фрагментами. На защитной нити есть оптически-переменные эффекты, к примеру, при наклоне можно заметить, как число 5 000 сменяется аббревиатурой ЦБРФ. И чем больше таких элементов, тем надежнее защита.– Вы как профессионал сможете, увидев купюру, отличить настоящую от фальшивой?– Смогу, если возьму ее в руки и внимательно рассмотрю. Фальшивки, как правило, отличаются на ощупь. Бумага другая: подделки более гладкие. Да и имитации водяного знака и защитной нити визуально отличаются от настоящих. Например, в ряде случаев на фальшивках водяной знак выглядит плоским, в то время как на подлинных банкнотах он формируется в процессе отлива бумаги за счет различной толщины слоев бумажных волокон, что создает 3D-эффект, ощущение объема.– Как часто еще встречаются поддельные купюры?– Наша статистика говорит о том, что подделок становится все меньше и меньше. В прошлом году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на один миллион банкнот в обращении приходилась всего одна фальшивка, в позапрошлый год – две. Даже по этим показателям можно сказать, что наши банкноты хорошо защищены.– Какие купюры подделывают чаще всего?– Чаще всего подделывают, конечно, высокий номинал – 5 000 рублей, это экономически выгодно. На втором месте – 1 000 рублей. Гораздо реже встречаются подделки других номиналов.– Если сравнивать уровень защиты российских банкнот с защитой долларов, евро или денег других стран, мы на каком уровне?– Здесь без ложной скромности можно сказать, что по уровню защиты мы среди лидеров. Количество подделок в странах еврозоны на порядок выше, чем у нас. По данным прошлого года, там в среднем на один миллион приходилось 18 фальшивок.– От чего зависит срок службы банкноты?– Он зависит от многих факторов, объективных и субъективных. К объективным можно отнести свойство бумаги: ее способность выдерживать многократные изгибы, смятия, растяжения, а также ее устойчивость к перепадам температуры. Также влияет обстановка, где люди расплачиваются. Одно дело – касса супермаркета, другое – рыночные торговые ряды. Надо учитывать и скорость обращения банкнот – количество транзакций за определенный период времени. Чем этот показатель выше, тем быстрее изнашивается банкнота.Субъективный фактор – это, прежде всего, личное отношение каждого из нас к наличным деньгам. Кто-то относится с особым пиететом, разглаживает все замятые уголки, аккуратно раскладывает в кошельке, а кто-то, наоборот, обращается с купюрами небрежно, может скомкать или сделать на ней пометки или зарисовки. Случается, что стирают вещи и забывают достать из карманов деньги. Чаще всего после стирки банкноты уже не подлежат восстановлению, их жизнь на этом заканчивается.Чтобы продлить срок службы банкнот и защитить их от загрязнений, мы покрываем их специальным защитным лаком. Прежде всего это касается купюр мелкого номинала, которые чаще всего используются. Также в бумагу мы добавляем специальный биоцидный препарат, который придает банкнотам антимикробные свойства.– Сколько составляет срок жизни одной купюры?– Каждая банкнота проживает свою жизнь. Как такового срока годности нет. То есть, если банкнота не загрязнилась, не имеет механических повреждений, надрывов, надписей или пятен, то она пригодна к обращению, независимо от того, когда она была выпущена и когда поступила в оборот.Если говорить в цифрах, то в среднем срок службы банкнот низких номиналов – 50 и 100 рублей – составляет не менее трех лет, а банкнот в 2 000 и 5 000 рублей – не менее десяти лет. Но, опять же, это все зависит от условий обращения. Поэтому срок жизни конкретной купюры может отличаться.– Пластиковые банкноты пока выпускать не планируете?– Нет, не планируем. Мы выпустили в 2018 году памятную банкноту, посвященную Чемпионату мира по футболу, на полимерной подложке. Но для изготовления банкнот, которые находятся в регулярном обращении, мы не используем такой банкнотный субстрат.– Потому что их дороже изготавливать?– Даже не то, чтобы дороже. Просто бумажные банкноты обладают более совершенным защитным комплексом, который невозможно создать на полимере. В мире полимерные банкноты в основном обращаются в странах с жарким и влажным климатом. Для России это просто нецелесообразно.– По мере введения новых купюр, старые все равно останутся в обращении и будут заменяться по мере износа?– Конечно. Мы с самого начала говорили, что и новые, и старые банкноты будут находиться в обращении параллельно. Мы понимаем, что для того, чтобы новые банкноты появились в обороте, у нас должно быть настроено оборудование: и банкоматы, и счетно-сортировальная техника, которая используется в кредитных организациях и в Банке России.Замещение старых банкнот новыми уже постепенно идет. Мы выпустили обновленные 100 рублей в 2022 году, а 5 000 рублей поступили в оборот в 2023 году. И только сейчас мы видим, что все чаще и чаще стала попадаться сторублевка, она уже не редкость, а привычное явление. Если говорить о количестве, то на 1 августа 2025 года на долю модернизированных банкнот 100 рублей приходилось порядка 26% среди всех купюр этого номинала, а 5000-тысячных обновленных банкнот – лишь 7% на сегодняшний момент.– Во сколько обходится изготовление одной купюры?– Мы не раскрываем наши затраты. Могу только сказать, что стоимость изготовления модернизированных банкнот сопоставима со стоимостью банкнот образца 1997 года.– Изготовление 5000-рублевой купюры дороже, чем 100-рублевой?– Конечно, банкноты высокого номинала обходятся дороже из-за усиленного защитного комплекса.– Насколько готова техника к обработке и приему новых банкнот в 1 000, 5 000 рублей? Сколько понадобится времени для настройки оборудования для ввода 500-рублевой банкноты?– Что касается доли счетно-сортировальных машин, адаптированных к модифицированным банкнотам в 100 и 5000 рублей, то по состоянию на сентябрь 2025 года она составила 95%, а доля банкоматов – 85%.Опыт показал, что после объявления о выпуске в обращение новых банкнот, отдельные модели оборудования банков могут быть адаптированы к их обработке через два-три месяца, в большинстве случаев на это уходит, как я уже говорил, год-полтора.– Есть ли у ЦБ планы по расширению банкнотного ряда?– Нет, номинальный ряд банкнот у нас и так достаточно широкий. Решение о выпуске нового номинала принимается Банком России исходя из ряда показателей – это и экономическая ситуация в стране, и потребность в наличных, и размер средней зарплаты. И самое главное – это соотношение между объемами платежей, которые осуществляются в наличной и безналичной форме.Сейчас мы видим, что безналичные расчеты занимают уже свыше 80%. Мы понимаем, что наличные деньги все реже будут использоваться в платежах. Но мы будем следить, как дальше будут развиваться события.– Когда планируется выпуск обновленных банкнот в десять и 50 рублей?– Банкноты десять и 50 рублей мы также будем обновлять. Единственное, что у нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой 50 рублей, и в 2028 году рассчитываем выпустить десять рублей.– А монетный ряд не планируете модернизировать?– Нет, пока не видим в этом необходимости.– Вы ежегодно проводите монетную неделю. Насколько она оправдывает себя?– Кстати, 22 сентября стартовала очередная монетная неделя. Хочу сказать, что это не просто ежегодная акция, теперь мы проводим ее два раза в год. И участвуют не только банки, но и крупные торговые сети. Весенняя акция проходила в апреле. За время ее проведения было собрано более 51 миллиона монет на 242 миллиона рублей.Такие акции позволяют вернуть в оборот мелочь, которая скапливается у людей дома. В итоге мы меньше чеканим, а банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет. Так что, если у вас есть монетки, приносите их в банк или магазин. Участников акции, их адреса и условия можно посмотреть на сайте монетнаянеделя.рф. Не тяните, акция продлится до 4 октября.– Видит ли ЦБ интерес граждан к инвестиционным золотым и серебряным монетам?– Мы регулярно опрашиваем кредитные организации, насколько востребованы золотые и серебряные монеты на рынке. И мы видим, что интерес к ним есть. Исходя из потребностей, мы периодически увеличиваем объемы для того, чтобы удовлетворить запрос. На востребованность инвестиционных монет влияет и рост цены на золото, люди воспринимают эти монеты как вложение в будущее, как средство сбережения.– Вы считаете цифровой рубль конкурентом традиционного рубля?– Если рассуждать теоретически, то можно сказать, что любой новый платежный инструмент потеснит другие, уже привычные для нас. Задача Банка России как раз в том, чтобы предоставить людям возможность выбирать платежные средства по своему усмотрению, будь это наличные, безналичные или цифровые деньги. Каждый будет решать сам, выбирать, что ему комфортнее.– Сколько новых банкнот ЦБ эмитирует каждый год и от чего это зависит? И влияет ли количество новых денег на инфляцию?– Никаких целевых ориентиров на величину наличной денежной массы мы не устанавливаем, а просто удовлетворяем текущий спрос на наличные. Так что, эмиссия наличных денег зависит исключительно от потребностей платежного оборота.На инфляцию этот процесс никак не влияет. Ведь сколько денег выдано клиенту, столько же и списано с его счета, и наоборот. То есть увеличения денежной массы не происходит, происходит ее, так сказать, круговорот.

