В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона на машину - РИА Новости, 25.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 25.09.2025
В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона на машину
В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона на машину
Жительница села Маломихайловка Шебекинского округа обратилась за медицинской помощью после атаки дрона ВСУ, сообщил в четверг губернатор Белгородской области... РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Жительница села Маломихайловка Шебекинского округа обратилась за медицинской помощью после атаки дрона ВСУ, сообщил в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В среду вечером глава региона рассказал, что припаркованная машина получила повреждения при детонации FPV-дрона в селе Маломихайловка. "Женщина получила баротравму вчера при атаке беспилотника на легковой автомобиль в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Сегодня она обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказали ей необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Шебекино дронами атакованы пять транспортных средств, также атакам подверглись села Муром и Архангельское. В селе Никольское Белгородского района дрон сдетонировал в поле, коммерческое предприятие в посёлке Красная Яруга подверглось атакам трёх украинских дронов, уточнил губернатор. "Село Кукуевка Валуйского округа дважды атаковано FPV-дронами… В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате детонации дрона произошло задымление сухой растительности в поле. Пожарные расчёты и добровольная пожарная дружина занимаются ликвидацией очага возгорания", – отметил глава области.
белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона на машину

Гладков: женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Маломихайловке

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Жительница села Маломихайловка Шебекинского округа обратилась за медицинской помощью после атаки дрона ВСУ, сообщил в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В среду вечером глава региона рассказал, что припаркованная машина получила повреждения при детонации FPV-дрона в селе Маломихайловка.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 260 дронами
24 сентября, 12:28
"Женщина получила баротравму вчера при атаке беспилотника на легковой автомобиль в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Сегодня она обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказали ей необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекино дронами атакованы пять транспортных средств, также атакам подверглись села Муром и Архангельское. В селе Никольское Белгородского района дрон сдетонировал в поле, коммерческое предприятие в посёлке Красная Яруга подверглось атакам трёх украинских дронов, уточнил губернатор.
"Село Кукуевка Валуйского округа дважды атаковано FPV-дронами… В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате детонации дрона произошло задымление сухой растительности в поле. Пожарные расчёты и добровольная пожарная дружина занимаются ликвидацией очага возгорания", – отметил глава области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2025
Вчера, 14:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноМуромВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
