В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона на машину

2025-09-25T15:45:00+03:00

БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Жительница села Маломихайловка Шебекинского округа обратилась за медицинской помощью после атаки дрона ВСУ, сообщил в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В среду вечером глава региона рассказал, что припаркованная машина получила повреждения при детонации FPV-дрона в селе Маломихайловка. "Женщина получила баротравму вчера при атаке беспилотника на легковой автомобиль в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Сегодня она обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказали ей необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Шебекино дронами атакованы пять транспортных средств, также атакам подверглись села Муром и Архангельское. В селе Никольское Белгородского района дрон сдетонировал в поле, коммерческое предприятие в посёлке Красная Яруга подверглось атакам трёх украинских дронов, уточнил губернатор. "Село Кукуевка Валуйского округа дважды атаковано FPV-дронами… В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате детонации дрона произошло задымление сухой растительности в поле. Пожарные расчёты и добровольная пожарная дружина занимаются ликвидацией очага возгорания", – отметил глава области.

