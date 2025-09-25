https://ria.ru/20250925/bastrykin--2044191629.html
Глава СК затребовал доклад по делу об удалении почки у жительницы Бурятии
Глава СК затребовал доклад по делу об удалении почки у жительницы Бурятии
УЛАН-УДЭ, 25 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об удалении по ошибке здоровой почки у жительницы Бурятии, сообщает СК РФ. По данным ведомства, в апреле 2025 года жительница Бурятии обратилась в одно из медучреждений республики в связи с ухудшением состояния. У нее было диагностировано заболевание. Медики на основании некорректных исследований провели пациентке операцию, в ходе которой у пострадавшей был удален здоровый орган. Бурятскими следователями по данному факту расследуется уголовное дело. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгения Вячеславовича Лагацкого доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале СК РФ. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отметили правоохранители. Ранее республиканский минздрав сообщал РИА Новости, что медики, по ошибке допустившие удаление здоровой почки женщине, привлечены к дисциплинарной ответственности, потерпевшей принесены извинения.
