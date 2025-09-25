https://ria.ru/20250925/bapor-2044411905.html
Глава БАПОР назвала число погибших в Газе сотрудников агенства
Глава БАПОР назвала число погибших в Газе сотрудников агенства
ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил в интервью РИА Новости, что более 370 сотрудников организации были убиты в секторе Газа с октября 2023 года."На сегодняшний день у нас убито более 370 коллег. Не исключено, что было убито еще больше коллег, но в настоящее время трудно получить информацию в режиме реального времени из-за ситуации, сложившейся в Газе, из-за такого большого перемещения населения между севером и югом (анклава - ред.)", - сказал он.
