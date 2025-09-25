Рейтинг@Mail.ru
Глава БАПОР назвала число погибших в Газе сотрудников агенства - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/bapor-2044411905.html
Глава БАПОР назвала число погибших в Газе сотрудников агенства
Глава БАПОР назвала число погибших в Газе сотрудников агенства - РИА Новости, 25.09.2025
Глава БАПОР назвала число погибших в Газе сотрудников агенства
Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил в интервью РИА Новости, РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T20:06:00+03:00
2025-09-25T20:06:00+03:00
оон
бапор
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923359099_0:224:3242:2048_1920x0_80_0_0_8590504e4e5bebd832484430a1d0d64e.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил в интервью РИА Новости, что более 370 сотрудников организации были убиты в секторе Газа с октября 2023 года."На сегодняшний день у нас убито более 370 коллег. Не исключено, что было убито еще больше коллег, но в настоящее время трудно получить информацию в режиме реального времени из-за ситуации, сложившейся в Газе, из-за такого большого перемещения населения между севером и югом (анклава - ред.)", - сказал он.
https://ria.ru/20250917/gaza-2042543394.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923359099_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_056fefb8e70eb862daa37426413ecf3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, бапор, в мире, обострение палестино-израильского конфликта
ООН, БАПОР, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта
Глава БАПОР назвала число погибших в Газе сотрудников агенства

Лаззарини: более 370 сотрудников БАПОР погибли в Газе с октября 2023

© AP Photo / Ramez HabboubМесто пожара в здании агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в Газе БАПОР после удара
Место пожара в здании агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в Газе БАПОР после удара - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Ramez Habboub
Место пожара в здании агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в Газе БАПОР после удара . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил в интервью РИА Новости, что более 370 сотрудников организации были убиты в секторе Газа с октября 2023 года.
"На сегодняшний день у нас убито более 370 коллег. Не исключено, что было убито еще больше коллег, но в настоящее время трудно получить информацию в режиме реального времени из-за ситуации, сложившейся в Газе, из-за такого большого перемещения населения между севером и югом (анклава - ред.)", - сказал он.
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В секторе Газа назвали число погибших из-за израильских ударов
17 сентября, 17:47
 
ООНБАПОРВ миреОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала