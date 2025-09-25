https://ria.ru/20250925/banki-2044226239.html

ЦБ опубликовал новый ренкинг банков по уровню жалоб

ЦБ опубликовал новый ренкинг банков по уровню жалоб - РИА Новости, 25.09.2025

ЦБ опубликовал новый ренкинг банков по уровню жалоб

Центробанк опубликовал ренкинг банков по уровню жалоб на кредитование за первое полугодие 2025-го, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T10:49:00+03:00

2025-09-25T10:49:00+03:00

2025-09-25T11:15:00+03:00

экономика

мтс

газпромбанк

совкомбанк

центральный банк рф (цб рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40354/15/403541544_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f946d66a6b2b4857a9783c57f38af3fc.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Центробанк опубликовал ренкинг банков по уровню жалоб на кредитование за первое полугодие 2025-го, сообщается на сайте регулятора. "В ренкинг включены банки с розничным кредитным портфелем, в отношении которых в первой половине этого года нам поступило больше одной обоснованной жалобы на кредитование", — говорится в публикации. На первом месте оказался "МТС банк". Далее следуют Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Т-Банк, "Почта банк", Альфа-банк и Сбербанк. В ЦБ пояснили, что место в ренкинге зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров. Банки сравниваются как по статусу (системно значимые и другие), так и по размеру розничной клиентской базы (более пяти миллионов кредитных договоров и остальные). Теперь ренкинг банков будет публиковаться раз в полугодие, отметил регулятор. Как уточнили в ЦБ, это предложили сами кредитные организации — по их мнению, это поможет увидеть изменения, которые они вносят в свою работу после проверок. А клиенты смогут быстрее узнавать о качестве услуг и решать, какой банк выбрать.

https://ria.ru/20250924/tsb-2044072377.html

https://ria.ru/20250914/zadornov-2041795776.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, мтс, газпромбанк, совкомбанк, центральный банк рф (цб рф), россия