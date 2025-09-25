ЦБ опубликовал новый ренкинг банков по уровню жалоб
ЦБ опубликовал новый ренкинг банков по уровню жалоб на кредитование
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Центробанк опубликовал ренкинг банков по уровню жалоб на кредитование за первое полугодие 2025-го, сообщается на сайте регулятора.
"В ренкинг включены банки с розничным кредитным портфелем, в отношении которых в первой половине этого года нам поступило больше одной обоснованной жалобы на кредитование", — говорится в публикации.
На первом месте оказался "МТС банк". Далее следуют Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Т-Банк, "Почта банк", Альфа-банк и Сбербанк.
В ЦБ пояснили, что место в ренкинге зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров. Банки сравниваются как по статусу (системно значимые и другие), так и по размеру розничной клиентской базы (более пяти миллионов кредитных договоров и остальные).
Теперь ренкинг банков будет публиковаться раз в полугодие, отметил регулятор. Как уточнили в ЦБ, это предложили сами кредитные организации — по их мнению, это поможет увидеть изменения, которые они вносят в свою работу после проверок. А клиенты смогут быстрее узнавать о качестве услуг и решать, какой банк выбрать.
