Адвокат сообщил подробности дела экс-депутата Госдумы Бальбека

Адвокат сообщил подробности дела экс-депутата Госдумы Бальбека - РИА Новости, 25.09.2025

Адвокат сообщил подробности дела экс-депутата Госдумы Бальбека

По делу о клевете с задержанным экс-депутатом Госдумы и экс-заместителем главы крымского правительства Русланом Бальбеком проходят еще два человека, сообщил РИА

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. По делу о клевете с задержанным экс-депутатом Госдумы и экс-заместителем главы крымского правительства Русланом Бальбеком проходят еще два человека, сообщил РИА Новости адвокат одной из обвиняемых Алексей Анохин. Ранее сообщалось, что Бальбек, объявленный в федеральный розыск, задержан в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики. Судом экс-депутат заключен под стражу. Ему вменяют две уголовные статьи: клевета и неправомерный доступ к компьютерной информации. "По делу о клевете, на основании которого был задержан Бальбек, проходят еще два человека. У них всех одно обвинение", - сказал Анохин. В частности, по его словам, их обвиняют в причастности к подаче анонимных жалоб на работу системы здравоохранения Крыма, в которых, по мнению следствия, содержатся недостоверные сведения. "Эти обвинения бездоказательны. Да и судить за обращения граждан в органы государственной власти - это нонсенс", - сказал адвокат. По его словам, в настоящее время двум обвиняемым изменена мера пресечения на подписку о невыезде, до этого им пришлось провести в крымском СИЗО семь месяцев.

