https://ria.ru/20250925/azur--2044166258.html

AZUR air задействует резервное судно для рейса из Самары в Анталью

AZUR air задействует резервное судно для рейса из Самары в Анталью - РИА Новости, 25.09.2025

AZUR air задействует резервное судно для рейса из Самары в Анталью

AZUR air задействует резервное воздушное судно для рейса из Самары в Анталью, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T00:52:00+03:00

2025-09-25T00:52:00+03:00

2025-09-25T04:12:00+03:00

самара

анталья (провинция)

azur air

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/99/1399109926_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7e92016e74e4e0a71dec69f432ab0794.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. AZUR air задействует резервное воздушное судно для рейса из Самары в Анталью, сообщила авиакомпания."Для выполнения рейса будет задействовано резервное воздушное судно. Расчетное время вылета из Самары — 02:20 по местному времени", — говорится в заявлении.Борт должен был вылететь 24 сентября в 04:05 по местному времени, но задержался, поэтому к посадке приступили только в 19:00 мск. Позже AZUR air сообщила о переносе рейса для еще одной технической проверки судна.В тот же день с примерно 05:30 до 09:53 мск в аэропорту Самары вводили временные ограничения.На время ожидания пассажиров разместили в терминале воздушной гавани, с ними работают представители авиакомпании. Клиентам предоставили прохладительные напитки и горячее питание.

https://ria.ru/20250915/samolet-2042079228.html

https://ria.ru/20250902/reys-2038964937.html

самара

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самара, анталья (провинция), azur air, общество