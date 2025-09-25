Рейтинг@Mail.ru
AZUR air задействует резервное судно для рейса из Самары в Анталью
00:52 25.09.2025 (обновлено: 04:12 25.09.2025)
AZUR air задействует резервное судно для рейса из Самары в Анталью
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. AZUR air задействует резервное воздушное судно для рейса из Самары в Анталью, сообщила авиакомпания."Для выполнения рейса будет задействовано резервное воздушное судно. Расчетное время вылета из Самары — 02:20 по местному времени", — говорится в заявлении.Борт должен был вылететь 24 сентября в 04:05 по местному времени, но задержался, поэтому к посадке приступили только в 19:00 мск. Позже AZUR air сообщила о переносе рейса для еще одной технической проверки судна.В тот же день с примерно 05:30 до 09:53 мск в аэропорту Самары вводили временные ограничения.На время ожидания пассажиров разместили в терминале воздушной гавани, с ними работают представители авиакомпании. Клиентам предоставили прохладительные напитки и горячее питание.
Самолет Airbus A320. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. AZUR air задействует резервное воздушное судно для рейса из Самары в Анталью, сообщила авиакомпания.
"Для выполнения рейса будет задействовано резервное воздушное судно. Расчетное время вылета из Самары — 02:20 по местному времени", — говорится в заявлении.
Борт должен был вылететь 24 сентября в 04:05 по местному времени, но задержался, поэтому к посадке приступили только в 19:00 мск. Позже AZUR air сообщила о переносе рейса для еще одной технической проверки судна.
В тот же день с примерно 05:30 до 09:53 мск в аэропорту Самары вводили временные ограничения.
На время ожидания пассажиров разместили в терминале воздушной гавани, с ними работают представители авиакомпании. Клиентам предоставили прохладительные напитки и горячее питание.
СамараАнталья (провинция)Azur AirОбщество
 
 
