Путин напомнил о первом решении по ядерной энергетике, принятом в СССР

Первое решение по ядерной энергетике было принято в СССР еще в 1942 году, когда шла Великая Отечественная война, рассказал президент России Владимир Путин.

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Первое решение по ядерной энергетике было принято в СССР еще в 1942 году, когда шла Великая Отечественная война, рассказал президент России Владимир Путин. В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. "Первое решение в Советском Союзе по развитию атомной энергетики состоялось 28 сентября 1942 года, когда шла Отечественная война и еще не были известны результаты самого, может быть, драматического периода Великой Отечественной войны", - сказал глава государства. Российский лидер уточнил, что в тот год шла Сталинградская битва, которая еще не закончилась, однако государственный комитет обороны принял решение об организации работы по урану. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.

