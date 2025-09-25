Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о помощи России партнерам в создании атомной отрасли
17:04 25.09.2025
Путин рассказал о помощи России партнерам в создании атомной отрасли
Путин рассказал о помощи России партнерам в создании атомной отрасли
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ставит партнеров в зависимость от своих технических решений, а помогает им создавать суверенную атомную отрасль."Мы отвергаем так называемый технологический колониализм, то есть не ставим наших партнеров в зависимость от российских технических решений, а, напротив, помогаем создать свою собственную, суверенную национальную атомную отрасль, включая подготовку кадров, формирование центров компетенций", - сказал глава государства в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
россия, новости - ядерные технологии, в мире, владимир путин
Путин рассказал о помощи России партнерам в создании атомной отрасли

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ставит партнеров в зависимость от своих технических решений, а помогает им создавать суверенную атомную отрасль.
"Мы отвергаем так называемый технологический колониализм, то есть не ставим наших партнеров в зависимость от российских технических решений, а, напротив, помогаем создать свою собственную, суверенную национальную атомную отрасль, включая подготовку кадров, формирование центров компетенций", - сказал глава государства в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
