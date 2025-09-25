Путин отметил важность атомной энергетики
Путин: все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках "Мировой атомной недели" на ВДНХ
Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках "Мировой атомной недели" на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рассчитываю, что мы все вместе сможем обсудить вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли. Такой диалог особенно важен, когда все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейшей энергетический ресурс для долгосрочного устойчивого развития", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.