Путин отметил важность атомной энергетики

Путин отметил важность атомной энергетики

Все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Рассчитываю, что мы все вместе сможем обсудить вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли. Такой диалог особенно важен, когда все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейшей энергетический ресурс для долгосрочного устойчивого развития", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.

