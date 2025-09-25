https://ria.ru/20250925/atom-2044309319.html

Роль управляемого термоядерного синтеза обсудили на Мировой атомной неделе

Роль управляемого термоядерного синтеза обсудили на Мировой атомной неделе

2025-09-25T16:20:00+03:00

2025-09-25T16:51:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Роль и перспективы мировых термоядерных исследований обсудили ведущие российские и зарубежные специалисты в области энергетики и управляемого термоядерного синтеза обсудили в день открытия Мировой атомной недели в Москве, сообщает пресс-служба Росатома.В рамках Недели на ВДНХ состоялся круглый стол, посвященный состоянию и будущей роли управляемого термоядерного синтеза как энергетического источника.Заместитель генерального директора по науке Международной Организации ИТЭР Алан Бекуле высоко оценил темпы совместной реализации самого грандиозного проекта в этой области – международного проекта экспериментального термоядерного реактора типа токамак (ИТЭР)."Именно благодаря русским ученым еще в 80-х годах зародилась идея ИТЭР, что впоследствии привело к объединению крупнейших партнеров, которые сейчас состоят в этом проекте, и это 35 стран. Мы уже близки к тому, чтобы завершить монтаж тораидальной камеры и собрать реактор в ближайшее время. С начала прошлого года мы придерживаемся выполнения плана обновленной "базовой линии", и сейчас я с уверенностью могу сказать, что у нас очень хороший темп. И это общая заслуга всех стран-партнеров проекта ИТЭР, включая Россию", – приводятся в сообщении слова Бекуле.Ключевую роль российских предприятий и институтов в проекте подчеркнул директор Проектного центра ИТЭР (входит в "Росатом") Анатолий Красильников. Он отметил, что ИТЭР – не только глобальный проект, но и технологическая платформа, обеспечивающая основу нынешних и будущих термоядерных исследований в нашей стране."В рамках ИТЭР была создана целая индустрия сверхпроводников, эти технологии применяются в медицине, ядерной энергетике и других областях. ИТЭР стал катализатором развития термоядерного синтеза, и мы развиваем собственный проект на его базе, в рамках национальной термоядерной программы", – сказал Красильников.В свою очередь, заместитель генерального директора Института физики плазмы Китайской академии наук Гуошен Сюй подчеркнул на заседании особую значимость активного развития двустороннего российско-китайского сотрудничества в области термоядерных исследований."Для Китая большая честь участвовать в проекте ИТЭР. Мы уже смогли получить плазму и удерживать ее продолжительное время, а к 2028 году рассчитываем достичь еще больших успехов. Китай не только является частью проекта, но и активно участвует в совместных исследованиях, развивая новые технологии. Мы уверены, что термоядерный синтез скоро наберет силу, и международное сотрудничество здесь играет ключевую роль", - процитировали в пресс-службе его слова.Особую роль участники круглого стола уделили профессиональному развитию молодых ученых. "Я считаю, что нам, нынешним и будущим ученым и инженерам в области термоядерных исследований крайне повезло. Ведь на пути к овладению энергией синтеза, к промышленной термоядерной электростанции необходимо решить еще целый комплекс непростых и невероятно интересных инженерно-технических задач. Нам нужны новые материалы, нужно отработать целый ряд новых технологий, которые затем предстоит освоить промышленности. Именно поэтому мировое сообщество реализует крупнейший международный проект по созданию экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Именно поэтому мы развиваем национальную программу термоядерных исследований", - подчеркнула в ходе обсуждения начальник лаборатории АО "ГНЦ РФ "ТРИНИТИ" (предприятие "Росатома") Александра Карташева.

2025

