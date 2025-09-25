https://ria.ru/20250925/atom-2044255878.html

В Кремле назвали российские технологии мирного атома суперконкурентными

2025-09-25T12:19:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

новости - ядерные технологии

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сектор мирного атома в нашей стране высокотехнологичный, суперконкурентный на мировой арене, который выполняет целый ряд важных международных проектов и продолжает деятельность, конечно, внутри страны, повышая тем самым долю атомной генерации", - сказал Песков журналистам.

россия

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, новости - ядерные технологии