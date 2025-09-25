https://ria.ru/20250925/atom-2044255878.html
В Кремле назвали российские технологии мирного атома суперконкурентными
В Кремле назвали российские технологии мирного атома суперконкурентными - РИА Новости, 25.09.2025
В Кремле назвали российские технологии мирного атома суперконкурентными
Российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:19:00+03:00
2025-09-25T12:19:00+03:00
2025-09-25T12:19:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
новости - ядерные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959001500_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_bd33573ddfa64b787de3a7cf629e4017.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сектор мирного атома в нашей стране высокотехнологичный, суперконкурентный на мировой арене, который выполняет целый ряд важных международных проектов и продолжает деятельность, конечно, внутри страны, повышая тем самым долю атомной генерации", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250925/moskva-2044170377.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959001500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f377763e6864e4dab95759b0884e7a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, новости - ядерные технологии
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Новости - Ядерные технологии
В Кремле назвали российские технологии мирного атома суперконкурентными
Песков: российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене