12:19 25.09.2025
В Кремле назвали российские технологии мирного атома суперконкурентными
экономика
россия
дмитрий песков
новости - ядерные технологии
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сектор мирного атома в нашей стране высокотехнологичный, суперконкурентный на мировой арене, который выполняет целый ряд важных международных проектов и продолжает деятельность, конечно, внутри страны, повышая тем самым долю атомной генерации", - сказал Песков журналистам.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сектор мирного атома в нашей стране высокотехнологичный, суперконкурентный на мировой арене, который выполняет целый ряд важных международных проектов и продолжает деятельность, конечно, внутри страны, повышая тем самым долю атомной генерации", - сказал Песков журналистам.
