Украинские дроны атаковали Белгородскую область
Украинские дроны атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 25.09.2025
Украинские дроны атаковали Белгородскую область
Украинские беспилотники атаковали город Грайворон и посёлок Чапаевский Грайворонского округа, повреждены соцобъект, коммерческое предприятие, домовладение и два РИА Новости, 25.09.2025
БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали город Грайворон и посёлок Чапаевский Грайворонского округа, повреждены соцобъект, коммерческое предприятие, домовладение и два автомобиля, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Грайворонский округ подвергся атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Город Грайворон дважды атакован дронами. В результате атаки двух FPV-дронов осколками посечены два легковых автомобиля. Третий беспилотник сдетонировал возле частного домовладения", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в посёлке Чапаевский на территорию социального объекта с беспилотника сброшено взрывное устройство, также от ещё одного сброса на территории коммерческого предприятия выбиты окна и повреждена кровля административного здания. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.
