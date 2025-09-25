Рейтинг@Mail.ru
В Пскове заочно арестовали четверых наркоторговцев из Украины
13:26 25.09.2025
В Пскове заочно арестовали четверых наркоторговцев из Украины
В Пскове заочно арестовали четверых наркоторговцев из Украины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Псковский городской суд заочно арестовал четверых граждан Украины за контрабанду 112 килограммов наркотиков, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области. Как отмечается, по версии следствия, обвиняемые в сентябре-октябре 2022 года через интернет вступили в преступный сговор с "неустановленными лицами, выполняющими роль организаторов", чтобы незаконно ввезти из Украины в Россию 112 килограммов наркотических средств для последующего сбыта. Продать наркотики фигурантам не удалось, поскольку их задержали сотрудники регионального управления ФСБ России совместно с сотрудниками Псковской таможни. Впоследствии, как следует из сообщения судебной пресс-службы, обвиняемые "скрылись от органов следствия". В настоящее время их местонахождение не установлено, они объявлены в международный розыск. "Суд удовлетворил ходатайства органа предварительного следствия и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории Российской Федерации, либо с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации (передачи правоохранительным органам РФ)", – говорится в сообщении.
В Пскове заочно арестовали четверых наркоторговцев из Украины

Суд в Пскове заочно арестовал 4 сбежавших наркоторговцев из Украины

Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Псковский городской суд заочно арестовал четверых граждан Украины за контрабанду 112 килограммов наркотиков, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
Как отмечается, по версии следствия, обвиняемые в сентябре-октябре 2022 года через интернет вступили в преступный сговор с "неустановленными лицами, выполняющими роль организаторов", чтобы незаконно ввезти из Украины в Россию 112 килограммов наркотических средств для последующего сбыта. Продать наркотики фигурантам не удалось, поскольку их задержали сотрудники регионального управления ФСБ России совместно с сотрудниками Псковской таможни.
Впоследствии, как следует из сообщения судебной пресс-службы, обвиняемые "скрылись от органов следствия". В настоящее время их местонахождение не установлено, они объявлены в международный розыск.
"Суд удовлетворил ходатайства органа предварительного следствия и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории Российской Федерации, либо с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации (передачи правоохранительным органам РФ)", – говорится в сообщении.
