В Пскове заочно арестовали четверых наркоторговцев из Украины
В Пскове заочно арестовали четверых наркоторговцев из Украины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Псковский городской суд заочно арестовал четверых граждан Украины за контрабанду 112 килограммов наркотиков, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области. Как отмечается, по версии следствия, обвиняемые в сентябре-октябре 2022 года через интернет вступили в преступный сговор с "неустановленными лицами, выполняющими роль организаторов", чтобы незаконно ввезти из Украины в Россию 112 килограммов наркотических средств для последующего сбыта. Продать наркотики фигурантам не удалось, поскольку их задержали сотрудники регионального управления ФСБ России совместно с сотрудниками Псковской таможни. Впоследствии, как следует из сообщения судебной пресс-службы, обвиняемые "скрылись от органов следствия". В настоящее время их местонахождение не установлено, они объявлены в международный розыск. "Суд удовлетворил ходатайства органа предварительного следствия и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории Российской Федерации, либо с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации (передачи правоохранительным органам РФ)", – говорится в сообщении.
