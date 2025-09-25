Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал, когда начнутся серийные поставки вертолетов "Ансат"
09:57 25.09.2025
Алиханов рассказал, когда начнутся серийные поставки вертолетов "Ансат"
Алиханов рассказал, когда начнутся серийные поставки вертолетов "Ансат"
Начало серийных поставок вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 ожидается с 2027 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Начало серийных поставок вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 ожидается с 2027 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Очень важно пройти все испытания достойно и получить сертификат, ... в следующем году завершим. Серийные поставки – это 2027 год", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о вертолете "Ансат" с российским двигателем ВК-650.Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году, и сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 километров, а с дополнительным топливным баком - до 800 километров. Вертолеты "Ансат" отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.
Легкий вертолет "Ансат"
Легкий вертолет "Ансат". Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Начало серийных поставок вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 ожидается с 2027 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Очень важно пройти все испытания достойно и получить сертификат, ... в следующем году завершим. Серийные поставки – это 2027 год", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о вертолете "Ансат" с российским двигателем ВК-650.
Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году, и сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 километров, а с дополнительным топливным баком - до 800 километров. Вертолеты "Ансат" отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.
ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.
Двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить, рассказал Путин
5 сентября, 22:31
