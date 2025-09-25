https://ria.ru/20250925/ansat-2044212020.html

Алиханов рассказал, когда начнутся серийные поставки вертолетов "Ансат"

Алиханов рассказал, когда начнутся серийные поставки вертолетов "Ансат" - РИА Новости, 25.09.2025

Алиханов рассказал, когда начнутся серийные поставки вертолетов "Ансат"

Начало серийных поставок вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 ожидается с 2027 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T09:57:00+03:00

2025-09-25T09:57:00+03:00

2025-09-25T09:58:00+03:00

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

"ансат"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733136425_0:241:3170:2024_1920x0_80_0_0_55b03dc4b15439b18aacdc077d702be0.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Начало серийных поставок вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 ожидается с 2027 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Очень важно пройти все испытания достойно и получить сертификат, ... в следующем году завершим. Серийные поставки – это 2027 год", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о вертолете "Ансат" с российским двигателем ВК-650.Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году, и сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 километров, а с дополнительным топливным баком - до 800 километров. Вертолеты "Ансат" отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.

https://ria.ru/20250905/putin-2040107918.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, "ансат"