Алиев назвал главную причину меления Каспийского моря - РИА Новости, 25.09.2025
22:52 25.09.2025
Алиев назвал главную причину меления Каспийского моря
в мире
каспийское море
азербайджан
ильхам алиев
оон
БАКУ, 25 сен - РИА Новости. Каспийское море стремительно мелеет и главная причина - не в изменении климата, а в экологии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Еще в 2022 году на саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина - не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы", - подчеркнул глава государства.
в мире, каспийское море, азербайджан, ильхам алиев, оон
В мире, Каспийское море, Азербайджан, Ильхам Алиев, ООН
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 25 сен - РИА Новости. Каспийское море стремительно мелеет и главная причина - не в изменении климата, а в экологии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Еще в 2022 году на саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина - не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы", - подчеркнул глава государства.
В мире Каспийское море Азербайджан Ильхам Алиев ООН
 
 
