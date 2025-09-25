https://ria.ru/20250925/aliev-2044444438.html
Алиев назвал главную причину меления Каспийского моря
каспийское море
азербайджан
ильхам алиев
оон
БАКУ, 25 сен - РИА Новости. Каспийское море стремительно мелеет и главная причина - не в изменении климата, а в экологии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Еще в 2022 году на саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина - не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы", - подчеркнул глава государства.
каспийское море
азербайджан
Новости
ru-RU
