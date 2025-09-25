https://ria.ru/20250925/aliev-2044444438.html

Алиев назвал главную причину меления Каспийского моря

Каспийское море стремительно мелеет и главная причина - не в изменении климата, а в экологии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на... РИА Новости, 25.09.2025

в мире

каспийское море

азербайджан

ильхам алиев

оон

БАКУ, 25 сен - РИА Новости. Каспийское море стремительно мелеет и главная причина - не в изменении климата, а в экологии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Еще в 2022 году на саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина - не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы", - подчеркнул глава государства.

каспийское море

азербайджан

2025

Новости

