https://ria.ru/20250925/alaudinov-2044438974.html
Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ
Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ - РИА Новости, 25.09.2025
Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ
Безвозвратные потери ВСУ на сегодняшний день составляют 1,7 миллиона человек, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T21:50:00+03:00
2025-09-25T21:50:00+03:00
2025-09-25T21:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
апти алаудинов
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004796778_920:302:2996:1470_1920x0_80_0_0_1ed40ccafb62507a591923c8e8580298.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Безвозвратные потери ВСУ на сегодняшний день составляют 1,7 миллиона человек, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Мы уже знаем, что миллион семьсот тысяч человек в безвозвратных потерях они (ВСУ - ред.) уже имеют. Сколько они могут воевать - это тоже вопрос такой, риторический", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".В августе хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери ВСУ составили 1,7 миллиона военных. Согласно подсчетам РИА Новости, власти Украины должны будут выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся. Эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год или сразу семь ее бюджетов за год.
https://ria.ru/20250925/vsu-2044367519.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004796778_944:241:2889:1700_1920x0_80_0_0_338e3eeba3d610dc0e946f37900fb3ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, в мире, апти алаудинов, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Апти Алаудинов, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ
Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ на сегодняшний день 1,7 млн человек