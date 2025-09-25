https://ria.ru/20250925/alaudinov-2044438974.html

Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ

Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ - РИА Новости, 25.09.2025

Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ

Безвозвратные потери ВСУ на сегодняшний день составляют 1,7 миллиона человек, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Безвозвратные потери ВСУ на сегодняшний день составляют 1,7 миллиона человек, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Мы уже знаем, что миллион семьсот тысяч человек в безвозвратных потерях они (ВСУ - ред.) уже имеют. Сколько они могут воевать - это тоже вопрос такой, риторический", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".В августе хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери ВСУ составили 1,7 миллиона военных. Согласно подсчетам РИА Новости, власти Украины должны будут выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся. Эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год или сразу семь ее бюджетов за год.

