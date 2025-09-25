Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 25.09.2025
Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ
Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ
Безвозвратные потери ВСУ на сегодняшний день составляют 1,7 миллиона человек, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Безвозвратные потери ВСУ на сегодняшний день составляют 1,7 миллиона человек, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Мы уже знаем, что миллион семьсот тысяч человек в безвозвратных потерях они (ВСУ - ред.) уже имеют. Сколько они могут воевать - это тоже вопрос такой, риторический", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".В августе хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери ВСУ составили 1,7 миллиона военных. Согласно подсчетам РИА Новости, власти Украины должны будут выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся. Эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год или сразу семь ее бюджетов за год.
Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ

Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ на сегодняшний день 1,7 млн человек

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Безвозвратные потери ВСУ на сегодняшний день составляют 1,7 миллиона человек, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Мы уже знаем, что миллион семьсот тысяч человек в безвозвратных потерях они (ВСУ - ред.) уже имеют. Сколько они могут воевать - это тоже вопрос такой, риторический", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
В августе хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери ВСУ составили 1,7 миллиона военных. Согласно подсчетам РИА Новости, власти Украины должны будут выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся. Эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год или сразу семь ее бюджетов за год.
