Интеграцию ИИ в сферу кибербезопасности обсудят на форуме GIS DAYS 2025
15:13 25.09.2025 (обновлено: 15:15 25.09.2025)
Интеграцию ИИ в сферу кибербезопасности обсудят на форуме GIS DAYS 2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ключевые задачи интеграции искусственного интеллекта в сферу кибербезопасности обсудят 3 октября участники пленарного заседания "Искусственный интеллект в бизнесе, разработке и ИБ-продуктах" форума GIS DAYS 2025, сообщает пресс-служба организатора мероприятия – компании "Газинформсервис". Заседание станет центральной площадкой для обсуждения проблематики обеспечения доверия и безопасности технологий ИИ и построения цифрового будущего России. К участию в нем приглашены замглавы Минцифры Александр Шойтов, начальник управления Национального развития ИИ ПАО "Сбербанк" Владимир Авербах, руководитель Центра развития искусственного интеллекта при правительстве России Ильдар Ахметов, генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов. На заседании выступит заместитель генерального директора "Газинформсервис" Николай Нашивочников. Они обсудят вопросы применения ИИ для обеспечения информационной безопасности, включая автоматизацию SOC и систем защиты, задачи предиктивного обнаружения аномалий и угроз нового поколения, развития безопасных MLops- и AIops-решений для работы с критичными данными с использованием машинного обучения. Также в повестке дня – трансформация роли ИБ-специалиста в эпоху доминирования ИИ, подготовка новых кадров и переобучение существующих, изменения в нормативном регулировании. "Сейчас мы наблюдаем переход от точечного применения алгоритмов искусственного интеллекта к созданию комплексных киберустойчивых экосистем. Безопасность становится не опцией, а краеугольным камнем и конкурентным преимуществом любой ИИ-разработки. В рамках GIS DAYS 2025 мы обсудим, как российским вендорам не просто догнать, а задавать тренды в создании защищенных и надежных интеллектуальных систем, отвечающих вызовам нового времени", - приводятся в сообщении слова Нашивочникова.
искусственный интеллект (ии), технологии, россия, кибербезопасность
Искусственный интеллект (ИИ), Технологии, Россия, Кибербезопасность
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ключевые задачи интеграции искусственного интеллекта в сферу кибербезопасности обсудят 3 октября участники пленарного заседания "Искусственный интеллект в бизнесе, разработке и ИБ-продуктах" форума GIS DAYS 2025, сообщает пресс-служба организатора мероприятия – компании "Газинформсервис".
Заседание станет центральной площадкой для обсуждения проблематики обеспечения доверия и безопасности технологий ИИ и построения цифрового будущего России. К участию в нем приглашены замглавы Минцифры Александр Шойтов, начальник управления Национального развития ИИ ПАО "Сбербанк" Владимир Авербах, руководитель Центра развития искусственного интеллекта при правительстве России Ильдар Ахметов, генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов. На заседании выступит заместитель генерального директора "Газинформсервис" Николай Нашивочников.
Они обсудят вопросы применения ИИ для обеспечения информационной безопасности, включая автоматизацию SOC и систем защиты, задачи предиктивного обнаружения аномалий и угроз нового поколения, развития безопасных MLops- и AIops-решений для работы с критичными данными с использованием машинного обучения. Также в повестке дня – трансформация роли ИБ-специалиста в эпоху доминирования ИИ, подготовка новых кадров и переобучение существующих, изменения в нормативном регулировании.
"Сейчас мы наблюдаем переход от точечного применения алгоритмов искусственного интеллекта к созданию комплексных киберустойчивых экосистем. Безопасность становится не опцией, а краеугольным камнем и конкурентным преимуществом любой ИИ-разработки. В рамках GIS DAYS 2025 мы обсудим, как российским вендорам не просто догнать, а задавать тренды в создании защищенных и надежных интеллектуальных систем, отвечающих вызовам нового времени", - приводятся в сообщении слова Нашивочникова.
Человек работает с искусственным интеллектом - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Он не хочет обмануть, он хочет понравиться. Ученые заступились за ИИ
Вчера, 09:40
 
