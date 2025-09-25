Появились кадры задержания агента украинской разведки в Мордовии

https://ria.ru/20250925/agent-2044219399.html
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с задержанием в Мордовии агента украинской разведки, который передавал данные о критической инфраструктуре и о сотруднике МВД для его убийства. На распространённых кадрах оперативники ловят фигуранта на парковке. Он интересуется у них: "В чём вопрос?" Сотрудники спецслужбы отвечают ему, что тот подозревается в совершении госизмены. "А, понял, всё", - отвечает мужчина. Далее показано, как его уводят вдоль гаражей, где задержанный, вероятно, что-то показывает оперативникам. Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене. Сотрудник одной из российских IT-компаний инициативно вышел на представителя ГУР МО Украины, по заданию куратора за деньги передавал данные о расположении в регионе объектов критической инфраструктуры и сведения о полицейском, чтобы в дальнейшем организовать его заказное убийство.
