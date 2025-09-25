Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры задержания агента украинской разведки в Мордовии - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/agent-2044219399.html
Появились кадры задержания агента украинской разведки в Мордовии
Появились кадры задержания агента украинской разведки в Мордовии - РИА Новости, 25.09.2025
Появились кадры задержания агента украинской разведки в Мордовии
ФСБ опубликовала видеоролик с задержанием в Мордовии агента украинской разведки, который передавал данные о критической инфраструктуре и о сотруднике МВД для... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T10:31:00+03:00
2025-09-25T10:31:00+03:00
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044217910_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79f4bccedc92d16f360b8a8bf6edffe2.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с задержанием в Мордовии агента украинской разведки, который передавал данные о критической инфраструктуре и о сотруднике МВД для его убийства. На распространённых кадрах оперативники ловят фигуранта на парковке. Он интересуется у них: "В чём вопрос?" Сотрудники спецслужбы отвечают ему, что тот подозревается в совершении госизмены. "А, понял, всё", - отвечает мужчина. Далее показано, как его уводят вдоль гаражей, где задержанный, вероятно, что-то показывает оперативникам. Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене. Сотрудник одной из российских IT-компаний инициативно вышел на представителя ГУР МО Украины, по заданию куратора за деньги передавал данные о расположении в регионе объектов критической инфраструктуры и сведения о полицейском, чтобы в дальнейшем организовать его заказное убийство.
https://ria.ru/20250829/fsb-2038250147.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания в Мордовии сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене
Кадры задержания в Мордовии сотрудника российской IT-компании, который сотрудничал с украинской разведкой, публикует ФСБ России.
2025-09-25T10:31
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044217910_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_333cb6ac9caa0dfaa3d87ad3159da130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, республика мордовия
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Республика Мордовия
Появились кадры задержания агента украинской разведки в Мордовии

ФСБ показала видео задержания агента украинской разведки в Мордовии

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с задержанием в Мордовии агента украинской разведки, который передавал данные о критической инфраструктуре и о сотруднике МВД для его убийства.
На распространённых кадрах оперативники ловят фигуранта на парковке. Он интересуется у них: "В чём вопрос?" Сотрудники спецслужбы отвечают ему, что тот подозревается в совершении госизмены.
"А, понял, всё", - отвечает мужчина.
Далее показано, как его уводят вдоль гаражей, где задержанный, вероятно, что-то показывает оперативникам.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене. Сотрудник одной из российских IT-компаний инициативно вышел на представителя ГУР МО Украины, по заданию куратора за деньги передавал данные о расположении в регионе объектов критической инфраструктуры и сведения о полицейском, чтобы в дальнейшем организовать его заказное убийство.
Кадры задержания жителей Ярославской области, которые передавали сведения спецслужбам Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену
29 августа, 09:46
 
УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала