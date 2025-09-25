https://ria.ru/20250925/aes-2044393898.html

Россия и Иран будут создавать новые АЭС

Россия и Иран будут создавать новые АЭС - РИА Новости, 25.09.2025

Россия и Иран будут создавать новые АЭС

Россия и Иран будут создавать новые большие АЭС и АЭС малой мощности, об этом есть договоренности, заявил вице-президент Ирана, глава Организации по атомной... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T18:42:00+03:00

2025-09-25T18:42:00+03:00

2025-09-25T18:42:00+03:00

в мире

иран

россия

москва

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

бушерская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_0:47:2784:1613_1920x0_80_0_0_224bd5350195cc82dafd8daa090baee4.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия и Иран будут создавать новые большие АЭС и АЭС малой мощности, об этом есть договоренности, заявил вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "Мы будем создавать новые большие АЭС и АЭС малой мощности, с "Росатомом" договорились о создании подобных атомных электростанций. Конечно же, продолжим этот верный путь до победы", - сказал иранский чиновник на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Вице-президент Ирана поблагодарил Россию за реализацию проекта АЭС "Бушер", отметив, что электростанция вырабатывает нужный объем электроэнергии, а дальнейшее развитие проекта идет быстрыми темпами. Ранее в Москве гендиректор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и Эслами подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране. Как отметила пресс-служба ОАЭИ, стороны для реализации этого меморандума подпишут договоренности по проектированию и строительству АЭС малой мощности. В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.

https://ria.ru/20250925/lukashenko-2044368104.html

https://ria.ru/20250925/rossiya-2044349995.html

иран

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, россия, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс