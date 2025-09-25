Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран будут создавать новые АЭС
18:42 25.09.2025
Россия и Иран будут создавать новые АЭС
2025-09-25T18:42:00+03:00
2025-09-25T18:42:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бушерская аэс
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия и Иран будут создавать новые большие АЭС и АЭС малой мощности, об этом есть договоренности, заявил вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "Мы будем создавать новые большие АЭС и АЭС малой мощности, с "Росатомом" договорились о создании подобных атомных электростанций. Конечно же, продолжим этот верный путь до победы", - сказал иранский чиновник на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Вице-президент Ирана поблагодарил Россию за реализацию проекта АЭС "Бушер", отметив, что электростанция вырабатывает нужный объем электроэнергии, а дальнейшее развитие проекта идет быстрыми темпами. Ранее в Москве гендиректор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и Эслами подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране. Как отметила пресс-служба ОАЭИ, стороны для реализации этого меморандума подпишут договоренности по проектированию и строительству АЭС малой мощности. В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
иран
россия
москва
в мире, иран, россия, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс
В мире, Иран, Россия, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия и Иран будут создавать новые большие АЭС и АЭС малой мощности, об этом есть договоренности, заявил вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
"Мы будем создавать новые большие АЭС и АЭС малой мощности, с "Росатомом" договорились о создании подобных атомных электростанций. Конечно же, продолжим этот верный путь до победы", - сказал иранский чиновник на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лукашенко рассказал, кто будет строить вторую АЭС в Белоруссии
Вчера, 17:38
Вице-президент Ирана поблагодарил Россию за реализацию проекта АЭС "Бушер", отметив, что электростанция вырабатывает нужный объем электроэнергии, а дальнейшее развитие проекта идет быстрыми темпами.
Ранее в Москве гендиректор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и Эслами подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране. Как отметила пресс-служба ОАЭИ, стороны для реализации этого меморандума подпишут договоренности по проектированию и строительству АЭС малой мощности.
В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
Вчера, 17:07
 
В мире Иран Россия Москва Алексей Лихачев Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Бушерская АЭС
 
 
