17:02 25.09.2025 (обновлено: 17:12 25.09.2025)
Путин анонсировал серийное строительство плавучих АЭС в России
Путин анонсировал серийное строительство плавучих АЭС в России
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно, заявил президент России Владимир Путин."Я добавлю также, что мы развиваем проекты и малых, как наземных, так и плавучих АЭС. Совсем скоро будем производить их серийно", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
Путин анонсировал серийное строительство плавучих АЭС в России

Путин: Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом" | Перейти в медиабанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов"
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом"
Перейти в медиабанк
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов". Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно, заявил президент России Владимир Путин.
"Я добавлю также, что мы развиваем проекты и малых, как наземных, так и плавучих АЭС. Совсем скоро будем производить их серийно", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
