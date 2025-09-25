https://ria.ru/20250925/aes-2044347483.html
Путин анонсировал серийное строительство плавучих АЭС в России
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно, заявил президент России Владимир Путин."Я добавлю также, что мы развиваем проекты и малых, как наземных, так и плавучих АЭС. Совсем скоро будем производить их серийно", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
