Путин анонсировал серийное строительство плавучих АЭС в России

Путин анонсировал серийное строительство плавучих АЭС в России - РИА Новости, 25.09.2025

Путин анонсировал серийное строительство плавучих АЭС в России

Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25

2025-09-25T17:02:00+03:00

2025-09-25T17:12:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно, заявил президент России Владимир Путин."Я добавлю также, что мы развиваем проекты и малых, как наземных, так и плавучих АЭС. Совсем скоро будем производить их серийно", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.

