Рейтинг@Mail.ru
Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 25.09.2025 (обновлено: 18:41 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/aes-2044346820.html
Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил Путин
Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2025
Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил Путин
Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:00:00+03:00
2025-09-25T18:41:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044348512_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_f555e6b00b7c6df8049dfae4a70c3f21.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин."Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
https://ria.ru/20250925/putin-2044350830.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044348512_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ba6ddfcf599121ea259401a081d59767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил Путин

Путин: только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках "Мировой атомной недели" на ВДНХ
Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках "Мировой атомной недели" на ВДНХ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Владимир Путин выступает на Глобальном атомном форуме - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин оценил значение равного доступа к технологиям мирного атома
Вчера, 17:08
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала