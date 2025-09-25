https://ria.ru/20250925/aes-2044346820.html
Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил Путин
2025-09-25T17:00:00+03:00
2025-09-25T17:00:00+03:00
2025-09-25T18:41:00+03:00
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин."Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
