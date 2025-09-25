https://ria.ru/20250925/aes-2044346820.html

Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил Путин

Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2025

Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил Путин

Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T17:00:00+03:00

2025-09-25T17:00:00+03:00

2025-09-25T18:41:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044348512_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_f555e6b00b7c6df8049dfae4a70c3f21.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин."Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.

https://ria.ru/20250925/putin-2044350830.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, экономика