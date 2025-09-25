https://ria.ru/20250925/aes-2044300128.html
Курская АЭС-2 работает в штатном режиме после атаки БПЛА
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пострадавших нет в результате попытки атаки Курской АЭС-2 украинским БПЛА, станция продолжает работать в штатном режиме, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Ранее он сообщал, что в четверг украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. "Пострадавших нет. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
