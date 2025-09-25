Рейтинг@Mail.ru
Курская АЭС-2 работает в штатном режиме после атаки БПЛА - РИА Новости, 25.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 25.09.2025 (обновлено: 15:18 25.09.2025)
Курская АЭС-2 работает в штатном режиме после атаки БПЛА
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пострадавших нет в результате попытки атаки Курской АЭС-2 украинским БПЛА, станция продолжает работать в штатном режиме, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Ранее он сообщал, что в четверг украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. "Пострадавших нет. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Курская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пострадавших нет в результате попытки атаки Курской АЭС-2 украинским БПЛА, станция продолжает работать в штатном режиме, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее он сообщал, что в четверг украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове.
"Пострадавших нет. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
