ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2 - РИА Новости, 25.09.2025
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2
Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил глава региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:49:00+03:00
2025-09-25T14:49:00+03:00
2025-09-25T18:02:00+03:00
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил глава региона Александр Хинштейн."В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет", — написал он в Telegram-канале.Пострадавших нет, атомная станция продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон в норме.Это уже не первая попытка ВСУ атаковать станцию. В конце августа рядом с ней сбили БПЛА, он сдетонировал при падении, повредив трансформатор. Локальное возгорание потушили пожарные расчеты, никто не пострадал. Радиационный фон на Курской АЭС и прилегающей территории не менялся. Спустя несколько дней мощность энергоблока № 3 полностью восстановили.
