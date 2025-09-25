https://ria.ru/20250925/aes-2044298370.html

ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2

ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2 - РИА Новости, 25.09.2025

ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2

Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил глава региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил глава региона Александр Хинштейн."В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет", — написал он в Telegram-канале.Пострадавших нет, атомная станция продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон в норме.Это уже не первая попытка ВСУ атаковать станцию. В конце августа рядом с ней сбили БПЛА, он сдетонировал при падении, повредив трансформатор. Локальное возгорание потушили пожарные расчеты, никто не пострадал. Радиационный фон на Курской АЭС и прилегающей территории не менялся. Спустя несколько дней мощность энергоблока № 3 полностью восстановили.

