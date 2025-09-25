Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 25.09.2025 (обновлено: 18:02 25.09.2025)
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2
Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил глава региона Александр Хинштейн."В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет", — написал он в Telegram-канале.Пострадавших нет, атомная станция продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон в норме.Это уже не первая попытка ВСУ атаковать станцию. В конце августа рядом с ней сбили БПЛА, он сдетонировал при падении, повредив трансформатор. Локальное возгорание потушили пожарные расчеты, никто не пострадал. Радиационный фон на Курской АЭС и прилегающей территории не менялся. Спустя несколько дней мощность энергоблока № 3 полностью восстановили.
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
"В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет", — написал он в Telegram-канале.
Пострадавших нет, атомная станция продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон в норме.

Курская АЭС — один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии, ее потребляют 19 регионов Центральной России. Объект имеет три энергоблока с канальными реакторами мощностью три гигаватта.

Это уже не первая попытка ВСУ атаковать станцию. В конце августа рядом с ней сбили БПЛА, он сдетонировал при падении, повредив трансформатор. Локальное возгорание потушили пожарные расчеты, никто не пострадал.
Радиационный фон на Курской АЭС и прилегающей территории не менялся. Спустя несколько дней мощность энергоблока № 3 полностью восстановили.
Курская атомная электростанция
27 августа 2024, 11:13
Инфографика
Курская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКурчатовКурская АЭС-2Александр ХинштейнВооруженные силы УкраиныРоссияКурская область
 
 
