25.09.2025
15:18 25.09.2025
Адвокат рассказал о самочувствии арестованного экс-депутата Госдумы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Арестованный экс-депутат Госдумы и бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек чувствует себе нормально, сообщил РИА Новости адвокат одной из обвиняемой, проходящих по делу с экс-депутатом, Алексей Анохин. "По той информации, которая у меня есть на данный момент, к нему достойное отношение, чувствует он себя нормально", - сказал Анохин. Бальбек, объявленный в федеральный розыск, был задержан в Кабардино-Балкарии. Судом экс-депутат заключен под стражу. Ему вменяют две уголовные статьи: клевета и неправомерный доступ к компьютерной информации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Арестованный экс-депутат Госдумы и бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек чувствует себе нормально, сообщил РИА Новости адвокат одной из обвиняемой, проходящих по делу с экс-депутатом, Алексей Анохин.
"По той информации, которая у меня есть на данный момент, к нему достойное отношение, чувствует он себя нормально", - сказал Анохин.
Бальбек, объявленный в федеральный розыск, был задержан в Кабардино-Балкарии. Судом экс-депутат заключен под стражу. Ему вменяют две уголовные статьи: клевета и неправомерный доступ к компьютерной информации.
