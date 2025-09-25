Рейтинг@Mail.ru
УФСБ просит проверить адвоката после слов о якобы пытках его клиента
14:11 25.09.2025
УФСБ просит проверить адвоката после слов о якобы пытках его клиента
УФСБ просит проверить адвоката после слов о якобы пытках его клиента
происшествия
магаданская область
магадан
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. УФСБ по Магаданской области просит управление Минюста по Приморскому краю проверить адвоката из Владивостока Максима Сикача на предмет соблюдения закона об адвокатской деятельности и профессиональной этике после того, как тот заявил в медиа, что его клиента якобы под пытками заставили признаться в подготовке теракта на Колыме, следует из письма УФСБ, которое есть в распоряжении РИА Новости. В конце августа в Telegram-канале "Кровавая барыня" была опубликована информация о том, что двое мужчин якобы под пытками признались в подготовке теракта в Магаданской области. В сентябре УФСБ по Магаданской области сообщило, что на двоих жителей Магадана, подозреваемых в браконьерстве, возбуждено дело о приготовлении к теракту. По данным управления, обвиняемые распылили через забор объекта погрануправления ФСБ химическое вещество, причинив ущерб. Потом они изготовили три емкости с зажигательными смесями для поджога объектов погрануправления, но их задержали. Обвиняемые в присутствии адвокатов дали признательные показания, заявили в УФСБ. "Адвокат на момент публикаций не был допущен к участию в деле в установленном законом порядке, то есть не обладал ни процессуальными полномочиями, ни правом выступать от имени обвиняемого, следовательно, речь идёт о распространении заведомо непроверенных и недостоверных сведений, которые адвокат не имел права озвучивать публично… Прошу провести проверку изложенных фактов в части соблюдения адвокатом Сикачом М.С. законодательства об адвокатской деятельности и кодекса профессиональной этики адвоката", - указано в тексте письма руководства управления ФСБ по Магаданской области к руководству главного управления Минюста по Приморскому краю. Также в письме отмечается, что магаданское УФСБ просит рассмотреть возможность применения к адвокату дисциплинарного воздействия по статье ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ".
магаданская область
магадан
приморский край
происшествия, магаданская область, магадан, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Магаданская область, Магадан, Приморский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
