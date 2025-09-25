УФСБ просит проверить адвоката после слов о якобы пытках его клиента
УФСБ просит проверить адвоката Сикача после слов о якобы пытках его клиента
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. УФСБ по Магаданской области просит управление Минюста по Приморскому краю проверить адвоката из Владивостока Максима Сикача на предмет соблюдения закона об адвокатской деятельности и профессиональной этике после того, как тот заявил в медиа, что его клиента якобы под пытками заставили признаться в подготовке теракта на Колыме, следует из письма УФСБ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В конце августа в Telegram-канале "Кровавая барыня" была опубликована информация о том, что двое мужчин якобы под пытками признались в подготовке теракта в Магаданской области.
Шесть жителей Саратова получили сроки за пытки в реабилитационном центре
12 сентября, 12:05
В сентябре УФСБ по Магаданской области сообщило, что на двоих жителей Магадана, подозреваемых в браконьерстве, возбуждено дело о приготовлении к теракту. По данным управления, обвиняемые распылили через забор объекта погрануправления ФСБ химическое вещество, причинив ущерб. Потом они изготовили три емкости с зажигательными смесями для поджога объектов погрануправления, но их задержали. Обвиняемые в присутствии адвокатов дали признательные показания, заявили в УФСБ.
"Адвокат на момент публикаций не был допущен к участию в деле в установленном законом порядке, то есть не обладал ни процессуальными полномочиями, ни правом выступать от имени обвиняемого, следовательно, речь идёт о распространении заведомо непроверенных и недостоверных сведений, которые адвокат не имел права озвучивать публично… Прошу провести проверку изложенных фактов в части соблюдения адвокатом Сикачом М.С. законодательства об адвокатской деятельности и кодекса профессиональной этики адвоката", - указано в тексте письма руководства управления ФСБ по Магаданской области к руководству главного управления Минюста по Приморскому краю.
Также в письме отмечается, что магаданское УФСБ просит рассмотреть возможность применения к адвокату дисциплинарного воздействия по статье ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ".
В Приморье завели дело после сообщений о пытках с ершиком над девочкой
18 сентября, 08:43