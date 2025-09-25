https://ria.ru/20250925/advokat-2044285267.html

УФСБ просит проверить адвоката после слов о якобы пытках его клиента

УФСБ просит проверить адвоката после слов о якобы пытках его клиента - РИА Новости, 25.09.2025

УФСБ просит проверить адвоката после слов о якобы пытках его клиента

УФСБ по Магаданской области просит управление Минюста по Приморскому краю проверить адвоката из Владивостока Максима Сикача на предмет соблюдения закона об... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T14:11:00+03:00

2025-09-25T14:11:00+03:00

2025-09-25T14:12:00+03:00

происшествия

магаданская область

магадан

приморский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. УФСБ по Магаданской области просит управление Минюста по Приморскому краю проверить адвоката из Владивостока Максима Сикача на предмет соблюдения закона об адвокатской деятельности и профессиональной этике после того, как тот заявил в медиа, что его клиента якобы под пытками заставили признаться в подготовке теракта на Колыме, следует из письма УФСБ, которое есть в распоряжении РИА Новости. В конце августа в Telegram-канале "Кровавая барыня" была опубликована информация о том, что двое мужчин якобы под пытками признались в подготовке теракта в Магаданской области. В сентябре УФСБ по Магаданской области сообщило, что на двоих жителей Магадана, подозреваемых в браконьерстве, возбуждено дело о приготовлении к теракту. По данным управления, обвиняемые распылили через забор объекта погрануправления ФСБ химическое вещество, причинив ущерб. Потом они изготовили три емкости с зажигательными смесями для поджога объектов погрануправления, но их задержали. Обвиняемые в присутствии адвокатов дали признательные показания, заявили в УФСБ. "Адвокат на момент публикаций не был допущен к участию в деле в установленном законом порядке, то есть не обладал ни процессуальными полномочиями, ни правом выступать от имени обвиняемого, следовательно, речь идёт о распространении заведомо непроверенных и недостоверных сведений, которые адвокат не имел права озвучивать публично… Прошу провести проверку изложенных фактов в части соблюдения адвокатом Сикачом М.С. законодательства об адвокатской деятельности и кодекса профессиональной этики адвоката", - указано в тексте письма руководства управления ФСБ по Магаданской области к руководству главного управления Минюста по Приморскому краю. Также в письме отмечается, что магаданское УФСБ просит рассмотреть возможность применения к адвокату дисциплинарного воздействия по статье ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ".

https://ria.ru/20250912/saratov-2041413403.html

https://ria.ru/20250918/primore-2042630863.html

магаданская область

магадан

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магаданская область, магадан, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)