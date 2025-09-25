Рейтинг@Mail.ru
Погранполиция Молдавии изолировала адвоката от Плахотнюка
13:32 25.09.2025
Погранполиция Молдавии изолировала адвоката от Плахотнюка
в мире
молдавия
греция
влад плахотнюк
владимир плахотнюк
ренато усатый
интерпол
КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Адвокат молдавского олигарха Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак заявил, что при въезде в Молдавию Пограничная полиция республики изолировала его от клиента, подвергнув обыску, что является явным давлением и нарушением ряда законов. Ранее в четверг Плахотнюк был доставлен из Греции в Молдавию, его в наручниках и под конвоем сопроводили из аэропорта Кишинева в СИЗО № 13. Плахотнюк был задержан в июле в Греции. "Сразу после приземления в Республике Молдова начались издевательства. Пограничная полиция в аэропорту Кишинёва поставила под угрозу мой въезд и без объяснения причин впервые в жизни подвергла меня "специальному" контролю, обыску. Всё это время меня явно и намеренно изолировали от моего подзащитного Влада Плахотнюка", - написал Рогак на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, подобные действия представляют собой явное злоупотребление и нарушение права на защиту, права на свободное передвижение, а также закона об адвокатуре. "В этих условиях были ограничены не только мои права как гражданина и адвоката, но и права моего подзащитного Влада Плахотнюка. Как адвокат я должен был постоянно находиться рядом со своим подзащитным, чьи права я представляю. Это злоупотребление и грубое нарушение основных прав и Европейской конвенции о выдаче, совершённое сознательно с целью оказания давления как на меня, так и на Влада Плахотнюка", - отметил адвокат. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила запрос о его экстрадиции. Суд Афин 13 августа одобрил этот запрос. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.* запрещена в РФ как экстремистская
молдавия
греция
в мире, молдавия, греция, влад плахотнюк, владимир плахотнюк, ренато усатый, интерпол
В мире, Молдавия, Греция, Влад Плахотнюк, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый, Интерпол
Марина Таубер: Европа принесла Молдавии нищету, коррупцию и репрессии
Вчера, 11:00
Адвокат Плахотнюка выступил с обвинением против властей Молдавии
14 сентября, 13:00
14 сентября, 13:00
 
