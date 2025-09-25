Погранполиция Молдавии изолировала адвоката от Плахотнюка
Погранполиция Молдавии подвергла обыску адвоката Плахотнюка при въезде в страну
КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Адвокат молдавского олигарха Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак заявил, что при въезде в Молдавию Пограничная полиция республики изолировала его от клиента, подвергнув обыску, что является явным давлением и нарушением ряда законов.
"Сразу после приземления в Республике Молдова начались издевательства. Пограничная полиция в аэропорту Кишинёва поставила под угрозу мой въезд и без объяснения причин впервые в жизни подвергла меня "специальному" контролю, обыску. Всё это время меня явно и намеренно изолировали от моего подзащитного Влада Плахотнюка", - написал Рогак на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, подобные действия представляют собой явное злоупотребление и нарушение права на защиту, права на свободное передвижение, а также закона об адвокатуре.
"В этих условиях были ограничены не только мои права как гражданина и адвоката, но и права моего подзащитного Влада Плахотнюка. Как адвокат я должен был постоянно находиться рядом со своим подзащитным, чьи права я представляю. Это злоупотребление и грубое нарушение основных прав и Европейской конвенции о выдаче, совершённое сознательно с целью оказания давления как на меня, так и на Влада Плахотнюка", - отметил адвокат.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
