https://ria.ru/20250925/abkhaziya-2044442925.html

Президент Абхазии выступит на марафоне "Знание.Первые"

Президент Абхазии выступит на марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 25.09.2025

Президент Абхазии выступит на марафоне "Знание.Первые"

Президент Абхазии Бадра Гунба выступит в рамках марафона "Знание.Первые", сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T22:32:00+03:00

2025-09-25T22:32:00+03:00

2025-09-25T22:32:00+03:00

абхазия

россия

сухум

бадра гунба

максим древаль

российское общество "знание"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016426606_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_86bac6c32911cc0f6ae4fa671f15bc76.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба выступит в рамках марафона "Знание.Первые", сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. Ранее Древаль заявил, что Абхазия станет одной из площадок просветительского марафона "Знание.Первые", который начнется в пятницу и будет посвящен 80-летию атомной промышленности России. "Да, мы ждем Бадра Зурабовича на марафоне, его выступление откроет работу лектория в Сухуме. Хочу поблагодарить господина президента за решение присоединиться к нашему проекту", - сказал глава общества "Знание". Он добавил, что участие Гунбы придаст дополнительный импульс работе "Знания" на территории республики и окажет положительное влияние на развитие просветительской деятельности.

https://ria.ru/20250430/putin-2014468186.html

https://ria.ru/20250501/uchastnik-2014547843.html

абхазия

россия

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, россия, сухум, бадра гунба, максим древаль, российское общество "знание"