Президент Абхазии выступит на марафоне "Знание.Первые"
2025-09-25T22:32:00+03:00
абхазия
россия
сухум
бадра гунба
максим древаль
российское общество "знание"
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба выступит в рамках марафона "Знание.Первые", сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. Ранее Древаль заявил, что Абхазия станет одной из площадок просветительского марафона "Знание.Первые", который начнется в пятницу и будет посвящен 80-летию атомной промышленности России. "Да, мы ждем Бадра Зурабовича на марафоне, его выступление откроет работу лектория в Сухуме. Хочу поблагодарить господина президента за решение присоединиться к нашему проекту", - сказал глава общества "Знание". Он добавил, что участие Гунбы придаст дополнительный импульс работе "Знания" на территории республики и окажет положительное влияние на развитие просветительской деятельности.
