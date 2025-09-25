Рейтинг@Mail.ru
Президент Абхазии выступит на марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/abkhaziya-2044442925.html
Президент Абхазии выступит на марафоне "Знание.Первые"
Президент Абхазии выступит на марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 25.09.2025
Президент Абхазии выступит на марафоне "Знание.Первые"
Президент Абхазии Бадра Гунба выступит в рамках марафона "Знание.Первые", сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T22:32:00+03:00
2025-09-25T22:32:00+03:00
абхазия
россия
сухум
бадра гунба
максим древаль
российское общество "знание"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016426606_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_86bac6c32911cc0f6ae4fa671f15bc76.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба выступит в рамках марафона "Знание.Первые", сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. Ранее Древаль заявил, что Абхазия станет одной из площадок просветительского марафона "Знание.Первые", который начнется в пятницу и будет посвящен 80-летию атомной промышленности России. "Да, мы ждем Бадра Зурабовича на марафоне, его выступление откроет работу лектория в Сухуме. Хочу поблагодарить господина президента за решение присоединиться к нашему проекту", - сказал глава общества "Знание". Он добавил, что участие Гунбы придаст дополнительный импульс работе "Знания" на территории республики и окажет положительное влияние на развитие просветительской деятельности.
https://ria.ru/20250430/putin-2014468186.html
https://ria.ru/20250501/uchastnik-2014547843.html
абхазия
россия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016426606_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_c90b7436f93c24614e0c5d4c8ed811b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, россия, сухум, бадра гунба, максим древаль, российское общество "знание"
Абхазия, Россия, Сухум, Бадра Гунба, Максим Древаль, Российское общество "Знание"
Президент Абхазии выступит на марафоне "Знание.Первые"

Древаль: президент Абхазии Гунба выступит на марафоне "Знание.Первые"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Бадра Гунба
 Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бадра Гунба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба выступит в рамках марафона "Знание.Первые", сообщил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Ранее Древаль заявил, что Абхазия станет одной из площадок просветительского марафона "Знание.Первые", который начнется в пятницу и будет посвящен 80-летию атомной промышленности России.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански
30 апреля, 19:03
"Да, мы ждем Бадра Зурабовича на марафоне, его выступление откроет работу лектория в Сухуме. Хочу поблагодарить господина президента за решение присоединиться к нашему проекту", - сказал глава общества "Знание".
Он добавил, что участие Гунбы придаст дополнительный импульс работе "Знания" на территории республики и окажет положительное влияние на развитие просветительской деятельности.
Диалог Путина с подростком на марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Участник марафона "Знание. Первые" неожиданно ответил на слова Путина
1 мая, 09:37
 
АбхазияРоссияСухумБадра ГунбаМаксим ДревальРоссийское общество "Знание"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала