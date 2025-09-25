https://ria.ru/20250925/abbas-2044364832.html

Удар Израиля по Катару требует незамедлительного ответа, заявил Аббас

Удар Израиля по Катару требует незамедлительного ответа, заявил Аббас

Удар Израиля по Катару требует незамедлительного ответа, заявил Аббас

Агрессия Израиля против Катара, в ходе которой была атакована штаб-квартира переговорной группы палестинского движения ХАМАС, требует незамедлительного ответа

БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Агрессия Израиля против Катара, в ходе которой была атакована штаб-квартира переговорной группы палестинского движения ХАМАС, требует незамедлительного ответа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая в режиме онлайн на ГА ООН. "Мы решительно осуждаем удар Израиля по Катару и считаем, что ответ на этот удар должен поступить незамедлительно", - сказал Аббас.

