Удар Израиля по Катару требует незамедлительного ответа, заявил Аббас
Удар Израиля по Катару требует незамедлительного ответа, заявил Аббас - РИА Новости, 25.09.2025
Удар Израиля по Катару требует незамедлительного ответа, заявил Аббас
Агрессия Израиля против Катара, в ходе которой была атакована штаб-квартира переговорной группы палестинского движения ХАМАС, требует незамедлительного ответа,... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:27:00+03:00
2025-09-25T17:27:00+03:00
2025-09-25T17:49:00+03:00
БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Агрессия Израиля против Катара, в ходе которой была атакована штаб-квартира переговорной группы палестинского движения ХАМАС, требует незамедлительного ответа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая в режиме онлайн на ГА ООН. "Мы решительно осуждаем удар Израиля по Катару и считаем, что ответ на этот удар должен поступить незамедлительно", - сказал Аббас.
Удар Израиля по Катару требует незамедлительного ответа, заявил Аббас
Аббас: агрессия Израиля против Катара требует немедленного ответа