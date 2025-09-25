https://ria.ru/20250925/abbas-2044352507.html

Аббас призвал все страны признать Палестину

Аббас призвал все страны признать Палестину - РИА Новости, 25.09.2025

Аббас призвал все страны признать Палестину

Страны, которые еще не признали Государство Палестина, должны последовать примеру по примеру тех, кто уже принял такое решение, заявил президент Палестинской... РИА Новости, 25.09.2025

БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Страны, которые еще не признали Государство Палестина, должны последовать примеру по примеру тех, кто уже принял такое решение, заявил президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, выступая в режиме онлайн на ГА ООН. "Выражаю благодарность нашего народа всем странам которые признали или намерены признать государство Палестина. Мы признали право на существование Израиля в 1988 году и до сих пор признаем. Призываем все страны, которые еще не признали Государство Палестина, сделать это",- сказал Аббас.Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

палестина

израиль

2025

Новости

в мире, палестина, израиль, махмуд аббас, палестинская национальная администрация, оон, генеральная ассамблея оон