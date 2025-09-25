Рейтинг@Mail.ru
Аббас призвал все страны признать Палестину - РИА Новости, 25.09.2025
17:11 25.09.2025 (обновлено: 18:01 25.09.2025)
Аббас призвал все страны признать Палестину
в мире
палестина
израиль
махмуд аббас
палестинская национальная администрация
оон
генеральная ассамблея оон
БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Страны, которые еще не признали Государство Палестина, должны последовать примеру по примеру тех, кто уже принял такое решение, заявил президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, выступая в режиме онлайн на ГА ООН. "Выражаю благодарность нашего народа всем странам которые признали или намерены признать государство Палестина. Мы признали право на существование Израиля в 1988 году и до сих пор признаем. Призываем все страны, которые еще не признали Государство Палестина, сделать это",- сказал Аббас.Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
палестина
израиль
в мире, палестина, израиль, махмуд аббас, палестинская национальная администрация, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Палестина, Израиль, Махмуд Аббас, Палестинская национальная администрация, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Президент Палестины Махмуд Аббас обращается к Генеральной Ассамблее по видео в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025
БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Страны, которые еще не признали Государство Палестина, должны последовать примеру по примеру тех, кто уже принял такое решение, заявил президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, выступая в режиме онлайн на ГА ООН.
"Выражаю благодарность нашего народа всем странам которые признали или намерены признать государство Палестина. Мы признали право на существование Израиля в 1988 году и до сих пор признаем. Призываем все страны, которые еще не признали Государство Палестина, сделать это",- сказал Аббас.
Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.
В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
