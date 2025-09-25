https://ria.ru/20250925/abbas-2044352507.html
Аббас призвал все страны признать Палестину
БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Страны, которые еще не признали Государство Палестина, должны последовать примеру по примеру тех, кто уже принял такое решение, заявил президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, выступая в режиме онлайн на ГА ООН. "Выражаю благодарность нашего народа всем странам которые признали или намерены признать государство Палестина. Мы признали право на существование Израиля в 1988 году и до сих пор признаем. Призываем все страны, которые еще не признали Государство Палестина, сделать это",- сказал Аббас.Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
