Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС должно сложить оружие, заявил президент Палестины - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 25.09.2025 (обновлено: 18:04 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/abbas-2044346239.html
ХАМАС должно сложить оружие, заявил президент Палестины
ХАМАС должно сложить оружие, заявил президент Палестины - РИА Новости, 25.09.2025
ХАМАС должно сложить оружие, заявил президент Палестины
Движение ХАМАС не имеет будущего в рамках палестинской администрации и должно будет сложить оружие, заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая в режиме... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:59:00+03:00
2025-09-25T18:04:00+03:00
в мире
израиль
палестина
махмуд аббас
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044372240_0:96:3212:1903_1920x0_80_0_0_0c2b68753d3b025a93c6ce27ee0f4acc.jpg
БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Движение ХАМАС не имеет будущего в рамках палестинской администрации и должно будет сложить оружие, заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая в режиме онлайн на ГА ООН. "Мы осуждаем атаку Израиля 7 октября, в результате которой пострадали мирные граждане Израиля и часть из них были похищены. ХАМАС не имеет будущего в управлении палестинской администрации, и они, и другие вооруженные формирования должны будут сложить оружие",- сказал Аббас.
https://ria.ru/20250922/palestina-2043630497.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044372240_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32886637ff6bab5737d4de9a28a708bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, махмуд аббас, хамас, оон
В мире, Израиль, Палестина, Махмуд Аббас, ХАМАС, ООН
ХАМАС должно сложить оружие, заявил президент Палестины

Аббас: ХАМАС не имеет будущего в палестинской администрации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас обращается к Генеральной Ассамблее по видео в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025
Президент Палестины Махмуд Аббас обращается к Генеральной Ассамблее по видео в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Палестины Махмуд Аббас обращается к Генеральной Ассамблее по видео в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Движение ХАМАС не имеет будущего в рамках палестинской администрации и должно будет сложить оружие, заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая в режиме онлайн на ГА ООН.
"Мы осуждаем атаку Израиля 7 октября, в результате которой пострадали мирные граждане Израиля и часть из них были похищены. ХАМАС не имеет будущего в управлении палестинской администрации, и они, и другие вооруженные формирования должны будут сложить оружие",- сказал Аббас.
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас выступает по видеосвязи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Будущее народов Палестины и Израиля кроется в мире, заявил Аббас
22 сентября, 23:32
 
В миреИзраильПалестинаМахмуд АббасХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала