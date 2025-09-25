https://ria.ru/20250925/abbas-2044346239.html

ХАМАС должно сложить оружие, заявил президент Палестины

ХАМАС должно сложить оружие, заявил президент Палестины - РИА Новости, 25.09.2025

ХАМАС должно сложить оружие, заявил президент Палестины

Движение ХАМАС не имеет будущего в рамках палестинской администрации и должно будет сложить оружие, заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая в режиме... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T16:59:00+03:00

2025-09-25T16:59:00+03:00

2025-09-25T18:04:00+03:00

в мире

израиль

палестина

махмуд аббас

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044372240_0:96:3212:1903_1920x0_80_0_0_0c2b68753d3b025a93c6ce27ee0f4acc.jpg

БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Движение ХАМАС не имеет будущего в рамках палестинской администрации и должно будет сложить оружие, заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая в режиме онлайн на ГА ООН. "Мы осуждаем атаку Израиля 7 октября, в результате которой пострадали мирные граждане Израиля и часть из них были похищены. ХАМАС не имеет будущего в управлении палестинской администрации, и они, и другие вооруженные формирования должны будут сложить оружие",- сказал Аббас.

https://ria.ru/20250922/palestina-2043630497.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, махмуд аббас, хамас, оон