ХАМАС должно сложить оружие, заявил президент Палестины
2025-09-25T16:59:00+03:00
БЕЙРУТ, 25 сен - РИА Новости. Движение ХАМАС не имеет будущего в рамках палестинской администрации и должно будет сложить оружие, заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая в режиме онлайн на ГА ООН. "Мы осуждаем атаку Израиля 7 октября, в результате которой пострадали мирные граждане Израиля и часть из них были похищены. ХАМАС не имеет будущего в управлении палестинской администрации, и они, и другие вооруженные формирования должны будут сложить оружие",- сказал Аббас.
