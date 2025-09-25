https://ria.ru/20250925/abbas-2044342751.html

Аббас заявил, что его администрация готова взять ответственность за Газу

2025-09-25

ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас сообщил о готовности ПНА взять на себя ответственность за сектор Газа вместо движения ХАМАС."Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять, что сектор Газа является неотъемлемой частью Палестины, и мы готовы в полной мере взять на себя ответственность за управление и безопасность в секторе", - сказал Аббас в видеообращении к участникам 80-ой сессии Генассамблеи ООН.По словам главы ПНА, у ХАМАС не должно быть никакой роли в управлении сектором Газа.США отказали в визе палестинскому лидеру, поэтому он вынужден выступать удаленно.

