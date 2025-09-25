Рейтинг@Mail.ru
Аббас заявил, что его администрация готова взять ответственность за Газу
16:49 25.09.2025 (обновлено: 18:05 25.09.2025)
Аббас заявил, что его администрация готова взять ответственность за Газу
Аббас заявил, что его администрация готова взять ответственность за Газу - РИА Новости, 25.09.2025
Аббас заявил, что его администрация готова взять ответственность за Газу
Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас сообщил о готовности ПНА взять на себя ответственность за сектор Газа вместо движения ХАМАС. РИА Новости, 25.09.2025
в мире
палестина
махмуд аббас
хамас
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас сообщил о готовности ПНА взять на себя ответственность за сектор Газа вместо движения ХАМАС."Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять, что сектор Газа является неотъемлемой частью Палестины, и мы готовы в полной мере взять на себя ответственность за управление и безопасность в секторе", - сказал Аббас в видеообращении к участникам 80-ой сессии Генассамблеи ООН.По словам главы ПНА, у ХАМАС не должно быть никакой роли в управлении сектором Газа.США отказали в визе палестинскому лидеру, поэтому он вынужден выступать удаленно.
палестина
в мире, палестина, махмуд аббас, хамас, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Палестина, Махмуд Аббас, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Аббас заявил, что его администрация готова взять ответственность за Газу

Аббас: ПНА готова взять ответственность за сектор Газа вместо ХАМАС

Президент Палестины Махмуд Аббас обращается к Генеральной Ассамблее по видео в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025
Президент Палестины Махмуд Аббас обращается к Генеральной Ассамблее по видео в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Президент Палестины Махмуд Аббас обращается к Генеральной Ассамблее по видео в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025
ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас сообщил о готовности ПНА взять на себя ответственность за сектор Газа вместо движения ХАМАС.
"Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять, что сектор Газа является неотъемлемой частью Палестины, и мы готовы в полной мере взять на себя ответственность за управление и безопасность в секторе", - сказал Аббас в видеообращении к участникам 80-ой сессии Генассамблеи ООН.
По словам главы ПНА, у ХАМАС не должно быть никакой роли в управлении сектором Газа.
США отказали в визе палестинскому лидеру, поэтому он вынужден выступать удаленно.
ХАМАС должно сложить оружие, заявил президент Палестины
Вчера, 16:59
ХАМАС должно сложить оружие, заявил президент Палестины
Вчера, 16:59
 
