Аббас заявил, что его администрация готова взять ответственность за Газу
Аббас заявил, что его администрация готова взять ответственность за Газу - РИА Новости, 25.09.2025
Аббас заявил, что его администрация готова взять ответственность за Газу
Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас сообщил о готовности ПНА взять на себя ответственность за сектор Газа вместо движения ХАМАС. РИА Новости, 25.09.2025
ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас сообщил о готовности ПНА взять на себя ответственность за сектор Газа вместо движения ХАМАС."Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять, что сектор Газа является неотъемлемой частью Палестины, и мы готовы в полной мере взять на себя ответственность за управление и безопасность в секторе", - сказал Аббас в видеообращении к участникам 80-ой сессии Генассамблеи ООН.По словам главы ПНА, у ХАМАС не должно быть никакой роли в управлении сектором Газа.США отказали в визе палестинскому лидеру, поэтому он вынужден выступать удаленно.
Аббас заявил, что его администрация готова взять ответственность за Газу
Аббас: ПНА готова взять ответственность за сектор Газа вместо ХАМАС