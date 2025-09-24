https://ria.ru/20250924/zoopark-2043888053.html

Новосибирский зоопарк возобновит работу после пожара

Новосибирский зоопарк возобновит работу после пожара - РИА Новости, 24.09.2025

Новосибирский зоопарк возобновит работу после пожара

Новосибирский зоопарк уже в среду возобновляет работу после крупного ночного пожара, который не обошелся без гибели животных, сообщил мэр Новосибирска Максим... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T03:52:00+03:00

2025-09-24T03:52:00+03:00

2025-09-24T11:15:00+03:00

происшествия

новосибирск

россия

максим кудрявцев

новосибирский зоопарк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043945863_65:3:2614:1437_1920x0_80_0_0_f9f46f40f20e35df77904bda3326baec.jpg

НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Новосибирский зоопарк уже в среду возобновляет работу после крупного ночного пожара, который не обошелся без гибели животных, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале. Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. В ликвидации были задействованы более 30 пожарных и десять единиц техники. Пожар удалось локализовать в короткие сроки и остановить распространение огня. Известно, что огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. Сотрудники не пострадали. В МЧС сообщили о гибели 11 животных и спасении более 20. "Завтра (в среду – ред.) Новосибирский зоопарк открыт для посещения. Проведем совещание о его дальнейшей работе и восстановлении инфраструктуры. Со стороны мэрии Новосибирска будет оказана всесторонняя помощь. Причины возгорания установят специалисты МЧС и правоохранительные органы", - написал градоначальник. По данным мэра, во время пожара были спасены 24 животных, а сотрудники зоопарка проявили себя "как настоящие герои" и вместе с пожарными помогали вызволять своих подопечных из зоны возгорания, а сейчас обеспечивают им уход. "К большому сожалению, несмотря на все усилия сотрудников и спасателей, избежать потерь не удалось. Директор зоопарка Андрей Шило подтвердил информацию о гибели пяти животных. На данный момент известно, что это корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака", - написал Кудрявцев. Мэр уточнил, что в пожаре повреждены постройки, ведется разбор и установка нового ограждения. Животным зоопарка ничего не угрожает, для них создаются все необходимые условия. Зоопарк в своем Telegram-канале сообщил, что им поступает сотни запросов и обращений о поддержке. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 гектаров, в нем содержится около 12 тысяч особей 790 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные Книги.

https://ria.ru/20250909/pozhar-2040624712.html

https://ria.ru/20250923/novosibirsk-2043861726.html

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, россия, максим кудрявцев, новосибирский зоопарк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)