Новосибирский зоопарк возобновит работу после пожара

Новосибирский зоопарк возобновил работу после ночного пожара
Новосибирский зоопарк. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Новосибирский зоопарк уже в среду возобновляет работу после крупного ночного пожара, который не обошелся без гибели животных, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.
Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. В ликвидации были задействованы более 30 пожарных и десять единиц техники. Пожар удалось локализовать в короткие сроки и остановить распространение огня. Известно, что огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. Сотрудники не пострадали. В МЧС сообщили о гибели 11 животных и спасении более 20.
"Завтра (в среду – ред.) Новосибирский зоопарк открыт для посещения. Проведем совещание о его дальнейшей работе и восстановлении инфраструктуры. Со стороны мэрии Новосибирска будет оказана всесторонняя помощь. Причины возгорания установят специалисты МЧС и правоохранительные органы", - написал градоначальник.
По данным мэра, во время пожара были спасены 24 животных, а сотрудники зоопарка проявили себя "как настоящие герои" и вместе с пожарными помогали вызволять своих подопечных из зоны возгорания, а сейчас обеспечивают им уход.
"К большому сожалению, несмотря на все усилия сотрудников и спасателей, избежать потерь не удалось. Директор зоопарка Андрей Шило подтвердил информацию о гибели пяти животных. На данный момент известно, что это корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака", - написал Кудрявцев.
Мэр уточнил, что в пожаре повреждены постройки, ведется разбор и установка нового ограждения. Животным зоопарка ничего не угрожает, для них создаются все необходимые условия. Зоопарк в своем Telegram-канале сообщил, что им поступает сотни запросов и обращений о поддержке.
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 гектаров, в нем содержится около 12 тысяч особей 790 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные Книги.