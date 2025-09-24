Рейтинг@Mail.ru
Новосибирский зоопарк возобновит работу после пожара
03:52 24.09.2025 (обновлено: 11:15 24.09.2025)
Новосибирский зоопарк возобновит работу после пожара
Новосибирский зоопарк возобновит работу после пожара - РИА Новости, 24.09.2025
Новосибирский зоопарк возобновит работу после пожара
Новосибирский зоопарк уже в среду возобновляет работу после крупного ночного пожара, который не обошелся без гибели животных, сообщил мэр Новосибирска Максим... РИА Новости, 24.09.2025
происшествия
новосибирск
россия
максим кудрявцев
новосибирский зоопарк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Новосибирский зоопарк уже в среду возобновляет работу после крупного ночного пожара, который не обошелся без гибели животных, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале. Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. В ликвидации были задействованы более 30 пожарных и десять единиц техники. Пожар удалось локализовать в короткие сроки и остановить распространение огня. Известно, что огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. Сотрудники не пострадали. В МЧС сообщили о гибели 11 животных и спасении более 20. "Завтра (в среду – ред.) Новосибирский зоопарк открыт для посещения. Проведем совещание о его дальнейшей работе и восстановлении инфраструктуры. Со стороны мэрии Новосибирска будет оказана всесторонняя помощь. Причины возгорания установят специалисты МЧС и правоохранительные органы", - написал градоначальник. По данным мэра, во время пожара были спасены 24 животных, а сотрудники зоопарка проявили себя "как настоящие герои" и вместе с пожарными помогали вызволять своих подопечных из зоны возгорания, а сейчас обеспечивают им уход. "К большому сожалению, несмотря на все усилия сотрудников и спасателей, избежать потерь не удалось. Директор зоопарка Андрей Шило подтвердил информацию о гибели пяти животных. На данный момент известно, что это корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака", - написал Кудрявцев. Мэр уточнил, что в пожаре повреждены постройки, ведется разбор и установка нового ограждения. Животным зоопарка ничего не угрожает, для них создаются все необходимые условия. Зоопарк в своем Telegram-канале сообщил, что им поступает сотни запросов и обращений о поддержке. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 гектаров, в нем содержится около 12 тысяч особей 790 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные Книги.
новосибирск
россия
2025
Новосибирский зоопарк возобновит работу после пожара

Новосибирский зоопарк возобновил работу после ночного пожара

НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Новосибирский зоопарк уже в среду возобновляет работу после крупного ночного пожара, который не обошелся без гибели животных, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.
Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. В ликвидации были задействованы более 30 пожарных и десять единиц техники. Пожар удалось локализовать в короткие сроки и остановить распространение огня. Известно, что огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. Сотрудники не пострадали. В МЧС сообщили о гибели 11 животных и спасении более 20.
"Завтра (в среду – ред.) Новосибирский зоопарк открыт для посещения. Проведем совещание о его дальнейшей работе и восстановлении инфраструктуры. Со стороны мэрии Новосибирска будет оказана всесторонняя помощь. Причины возгорания установят специалисты МЧС и правоохранительные органы", - написал градоначальник.
По данным мэра, во время пожара были спасены 24 животных, а сотрудники зоопарка проявили себя "как настоящие герои" и вместе с пожарными помогали вызволять своих подопечных из зоны возгорания, а сейчас обеспечивают им уход.
«
"К большому сожалению, несмотря на все усилия сотрудников и спасателей, избежать потерь не удалось. Директор зоопарка Андрей Шило подтвердил информацию о гибели пяти животных. На данный момент известно, что это корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака", - написал Кудрявцев.
Мэр уточнил, что в пожаре повреждены постройки, ведется разбор и установка нового ограждения. Животным зоопарка ничего не угрожает, для них создаются все необходимые условия. Зоопарк в своем Telegram-канале сообщил, что им поступает сотни запросов и обращений о поддержке.
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 гектаров, в нем содержится около 12 тысяч особей 790 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные Книги.
